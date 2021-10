e Franz Nana, Me Olivia Sikali et Me Layal Hankir. Source: LinkedIn

AMLEA Avocats s’agrandit et sa fondatrice Meen est très fière.Cette semaine, Me Louis nous a donné un aperçu de l’équipe en annonçant l’arrivée de Me, Meet MeD’ailleurs, une nouvelle mascotte au nom des’ajoute également à l’équipe et se promène dans les bureaux depuis avril.Voici le parcours des trois jeunes avocats…Me Nana a été embauché chez AMLEA Avocats en février 2021.Il pratique principalement en droit des affaires.Au cours de sa carrière, il a acquis de l’expérience en travaillant chez Karambatsos Avocats à titre de stagiaire et avocat. Il a également effectué un stage au cabinet Mame Adama Gueye et Associés à Dakar, en 2014, et au cabinet Ghelber & Gourdon Avocats à Paris, en 2015.Pendant ses études, il a travaillé en tant qu’assistant de recherche en droit international et il a agi à titre de bénévole à la maison internationale de l’Université d’Ottawa pendant trois ans.Diplômé en droit civil et développement international de l’Université d’Ottawa, il est membre du du Barreau du Québec depuis 2018.Après avoir terminé son stage au cabinet, Me Sikali a été embauchée à titre d’avocate en septembre dernier.Membre du Barreau de l’Ontario, sa pratique se spécialise en droit des affaires.Durant ses études, elle a travaillé comme assistante de recherche et assistante d’enseignement en droit constitutionnel et criminel, à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Elle a effectué un stage à l’association action-logement en 2018.De plus, elle s’est impliquée auprès de la Société étudiante de débats français de l’Université d’Ottawa et auprès de l’Association des Juristes d’expression française de l’Ontario.Diplômée en économie politique de l’Université de Montréal, elle a obtenu un juris doctor à l’Université d’Ottawa en 2019.Après quelques mois chez MTLex Avocats, Me Hankir rejoint l’équipe de AMLEA Avocats.Elle se concentre en droit des affaires.Depuis le début de sa carrière, elle traite des dossiers en litige civil et commercial, en droit corporatif et droit immobilier.Admise au Barreau du Québec en 2020, elle détient une mineure en arts et sciences ainsi qu’une mineure en psychologie de l’Université de Montréal. Diplômée en droit civil de l’Université de Montréal, elle a obtenu un juris doctor à la même université en 2020.L’avocate parle couramment le français, l’anglais, l’arabe et le russe.