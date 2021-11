François Rizcallah, Amélie Dufour, Charles Desrosiers et Olivia Meurant. Sources: Sites web de Lavery et de Cain Lamarre

Lavery Avocats et Cain Lamarre annoncent l’arrivée de quatre nouveaux avocats dans ses bureaux régionaux.Il s’agit deetMe Rizcallah se joint à l'équipe du droit des affaires de Lavery Avocats à Sherbrooke.Sa pratique est axée en droit fiscal.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, il a acquis de l’expérience en faisant plusieurs stages et en s’impliquant dans de nombreux comités et événements.« J’ai été attiré par le côté humain du cabinet, son implication dans la communauté ainsi que par l’excellence des avocats qui y travaillent. (...) J’ai toujours été attiré par les débats et les argumentaires, que ce soit à l’étape de leur élaboration ou lorsque vient le temps de convaincre quelqu’un. J’aime le côté logique et cadré du droit et le défi de devoir communiquer du mieux possible des concepts juridiques qui sont parfois complexes », a-t-il affirmé.Diplômé en droit civil et common law de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu une maîtrise en droit fiscal et taxation à la même université en 2021.Me Dufour a été embauchée au sein du groupe droit des personnes et litiges chez Cain Lamarre à Saguenay.Elle se spécialise en droit des personnes et de la famille. Elle exerce également en litige civil impliquant le droit de la construction.Ses dossiers portent notamment sur la garde d’enfant et le droit d’accès, les pensions alimentaires, l’adoption, la séparation, le divorce, et le partage des droits patrimoniaux.Elle a commencé sa carrière en travaillant pour le centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2017 et pour le cabinet Jean-François Bertrand Avocats inc. de 2018 à 2021.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle a été admise au Barreau du Québec en 2019.Récemment assermenté, Me Desrosiers rejoint l’équipe de Cain Lamarre à Rimouski.Sa pratique se concentre en litige civil et droit pénal.Il traite principalement des dossiers en responsabilité civile, litige successoral et commercial et portant sur des infractions pénales. Il accompagne ses clients à chaque étape du dossier.Durant ses études, il a été assistant de recherche pour la Chaire en gouvernance de sociétés pendant deux ans. En 2018, il a rejoint le cabinet à titre d’étudiant en droit puis stagiaire.Ce jeune avocat s’implique régulièrement dans la région du Bas-Saint-Laurent dans des organismes administratifs, sportifs et culturels. Depuis cet été, il est membre du conseil d’administration des Pionniers Football du Cégep de Rimouski.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a été admis au Barreau du Québec en 2021.Me Meurant rejoint le bureau de Cain Lamarre à Saguenay.Elle pratique en litige civil, droit agricole et agroalimentaire ainsi qu’en droit de la santé. Dans ses dossiers, elle reste particulièrement attentive aux besoins des clients qui lui font facilement confiance.Durant ses études, elle a travaillé pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales pendant un an et pour le cabinet Bernier Beaudry Avocats pendant un an.Depuis le début de sa carrière, elle s’implique dans de nombreuses causes et pour divers organismes liés à la pratique du droit.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle est membre du barreau du Québec depuis 2021.