Photos de l’évènement. Source: Site web de l’AQAAD

24 membres de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) se sont réunis à l’École de la défense au Centre de villégiature de Jouvence, les 5, 6 et 7 novembre dernier.Lors de cette 3ème édition, les jeunes avocats ont participé à des activités de réseautage et assisté à des conférences et formations offertes par des juges de la Cour du Québec.La jugede la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, la juge coordonnatrice et adjointeà la chambre criminelle et pénale pour la Montérégie, le jugede la chambre criminelle et pénal de la Cour du Québec, et le jugede la chambre criminelle et pénale, chambre de la jeunesse et chambre civile de Val d’Or, ont participé à l’événement.Dans un contexte décontracté, les membres ont partagé leurs expériences et questionnements avec des juges et avocats expérimentés.Les représentantes de l’association Meet Meainsi que Me Line Boivin étaient chargées d’organiser et animer l’ensemble de l’événement.Planifié à chaque année, ce programme intensif s’adresse aux avocats ayant moins de quatre ans de pratique.