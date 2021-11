Michel Beauchamp et Cindy Gilbert. Source: Site web de Beauchamp et Gilbert et de Magistrum

Magistrum : 5 ans en 5 dates



1er novembre 2016 : Constitution de l’entreprise Magistrum, formation et conseil inc.



30 novembre 2016 : Première formation donnée sur le thème « La liquidation des successions »



4 mai 2017 : Première formation en ligne et en direct



1er juin 2018 : Première participation à titre d’exposant au congrès de l’Association des jeunes Barreaux de région



15 septembre 2021 : 2000e inscription à une formation Magistrum