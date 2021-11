Romeo Saganash. Source: Site web de l’Université Laval

Caroline Lepage. Source: Site web de l’Université Laval

Guy Lefebvre. Source: Site web de l'Université de Montréal

Patrick Dumberry. Source: Twitter

Des nominations, des bourses, des nouvelles publications... Voici ce qui anime vos facultés de droit à l’approche de la fin de session.La Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke (UdS) cherche à pourvoir un poste à temps complet de professeur pour une chaire de recherche du Canada de niveau 2.Cet appel d’offre s’adresse uniquement aux personnes qui ne détiennent pas un poste ou un statut de professeur à l'UdS.Vous pouvez soumettre votre candidature jusqu’au 5 janvier 2022. Pour en savoir plus, cliquez ici La Faculté de droit de l’Université Laval a accueillipour une conférence le 24 novembre dernier.Cette conférence a été organisée par la Faculté de droit de l'Université Laval en collaboration avec le Partenariat canadien pour la justice internationale, la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux et la Clinique de droit international pénal et humanitaire.M. Saganash a reçu un doctorat honoris causa de l’Université Laval, lors de la collation des grades de la Faculté de droit, le 25 novembre dernier.L’article, tiré du mémoire dea été publié dans La Revue du notariat. Intitulé « Le mandat de protection, d'hier à demain », il met en valeur les éléments phares de son mémoire utiles pour les notaires à la lumière de l'entrée en vigueur de la réforme du droit des personnes prévue en juin 2022.L’étudiante à la maîtrise Caroline Lepage est membre de la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés depuis 2018. D'abord comme auxiliaire de recherche, elle est par la suite devenue coordonnatrice par intérim et professionnelle de recherche. Elle a également fait partie des mentors du Centre de soutien aux étudiants en droit aux cycles supérieurs.a reçu la première bourse d’excellence académique Éloïse Gratton.Elle est étudiante en deuxième année en droit à l’Université de Montréal et membre de l’équipe de ski alpin des Carabins.« Bravo à Cassandre Legault qui est la récipiendaire de la bourse d'excellence Eloïse Gratton! Bien hâte de faire la connaissance de cette étudiante au parcours impressionnant #bourse », a écrit Me, associée chez BLG sur Linkedin Diplômée en droit de l’université, Me Gratton est associée et cochef national, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels chez BLG et encourage les étudiants-athlètes de la Faculté de droit.Les professeurset Mmeont publié le chapitre « A Stress Test for the World Health Organization (WHO) in a Pandemic World: What Can We Hope for the Future? », dans l’ouvrage Pandemic Societies Dans ce chapitre, ils analysent le leadership normatif de l’OMS pendant la pandémie de la COVID-19 sur les mesures adoptées depuis le début de la pandémie. Ils proposent des recommandations pour mieux préparer l'organisation aux prochaines pandémies.Le professeur associédevient le premier étranger à recevoir un doctorat honoris causa de la China University of Political Science and Law.Il exerce à à la Faculté de droit de l’Université de Montréal depuis 1988. Il se spécialise dans les contrats internationaux, le droit des transports et le droit des affaires.La Section de common law annonce la nomination deà titre de chancelier de l’Université de l’Ontario en français. « Je suis honoré d’avoir été choisi pour occuper ce poste important au sein de l’UOF, université naissante, innovatrice et si prometteuse », a-t-il dit.Détenteur d'un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa et d'une maîtrise en droit de l’Université de York, il pratiquait principalement en droit de l’éducation, droit constitutionnel, droit du travail et du droit du commerce.Durant sa carrière d’avocat, il s’est notamment impliqué dans la défense des droits linguistiques et des droits à l’éducation en français en Ontario et au Canada. Il est membre fondateur et président de l'Association des juristes d’expression française de l’Ontario.Il a été nommé au poste de juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario en mai 2002, puis à la Cour d’appel de l’Ontario en avril 2005. En 2014, il a siégé à titre de juge adjoint à la Cour suprême du Yukon puis à la Cour de justice du Nunavut en octobre 2017 et à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest en décembre 2017.Président du Comité consultatif du procureur général sur l’accès à la justice en français depuis 2018, il est membre du Conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario depuis 2021.Le professeurde la Section de droit civil publie un nouvel ouvrage , intitulé « Rebellions and Civil Wars: State Responsibility for the Conduct of Insurgents ».Dans cette publication, il aborde notamment la responsabilité des États et les conséquences de la conduite des rebelles et gouvernements dans un contexte de guerre civile. Il propose une réflexion sur le droit international public.La Section de droit civil de l’Université d’Ottawa cherche à pourvoir deux postes au rang de professeur en droit et enjeux autochtones et professeur en droit public.Ces postes mènent à la permanence. Toutes les candidatures sont acceptées à tous les rangs, y compris celui de titulaire, selon l’expérience.Les dossiers seront étudiés à partir du 7 janvier 2022 jusqu’à ce que le poste soit pourvu.Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les offres d’emploi ici et ici