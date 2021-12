Kim Kardashian West. Source : Twitter

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 13, 2021

À sa quatrième tentative,a enfin réussi le premier examen et « le plus dur » de première année de droit, plus connu sous le nom de « baby bar exam ».Elle n’a pas hésité à partager son exploit sur ses réseaux sociaux.« OMFGGGG J’AI EU LE BABY BAR !!! (...)Sachez que ça n’a pas été facile pour moi. J’ai échoué à cet examen trois fois en deux ans, mais je me suis accrochée à chaque fois et j’ai étudié encore plus !! », a-t-elle écrit sur Instagram À son premier essai, elle avait obtenu un score de 474 points alors qu’elle devait avoir 560 points pour le réussir. Lors de son troisième essai plus tôt cette année, elle avait obtenu un score inférieur avec 463 points alors qu’elle était atteinte de la COVID-19.Comme l’exige le Barreau californien, elle devra continuer à étudier et passer un deuxième examen, avant de débuter sa carrière d’avocate.Selon elle, son père, qui était avocat et membre de l’équipe de défense de O.J Simpson, serait « fier » de son parcours.« Mon père serait si fier … On m’a dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui ne réussissaient pas leur examen du premier coup comme lui, mais il aurait été mon plus grand supporteur ! », a-t-elle ajouté dans sa publication.Selon plusieurs médias, les étudiants peuvent refaire ce premier examen trois fois, mais l’État de Californie a ajouté un essai supplémentaire en raison de la pandémie de COVID-19.Le Barreau de Californie a refusé de révéler ses résultats à CNN en expliquant que tous les résultats d’examen restent confidentiels.