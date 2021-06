Un autre échec pour Kim Kardashian... Source : E!

vient d’échouer à l’examen de fin de première année de droit, et ce, pour la deuxième fois.C’est ce qu’elle a révélé en consultant en direct le site Internet du barreau de l’État de Californie, lors de son émission de téléréalité Keeping up with the Kardashians.Celle qui rêve de devenir avocate a obtenu 463 points, un score inférieur à sa première tentative où elle avait atteint 474 points. Cela reste loin du score nécessaire pour réussir l’examen, à savoir 560 points.La réaction de la vedette a trahi sa déception, relate Legal Cheek , qui cite le langage de Mme Kardashian. « J’ai échoué! » s’est-elle exclamé, avant d’exprimer sa frustration en prononçant un mot commençant par la lettre F - mais ce mot n’est pas le mot frustration, et ce mot n’aurait guère sa place devant un tribunal.L’étudiante en droit a alors partagé sa déception avec sa soeur Khloe, qui portait une camisole sur lequel était pourtant déjà imprimé Kim is my lawyer… qui ne devrait toutefois pas déclencher une poursuite pour exercice illégal de la profession.a alors trouvé la coupable idéale pour expliquer cet échec: la Covid, qui a frappé l’étudiante en droit peu avant l’examen, et qui l’aurait ainsi empêché d’atteindre son objectif.Revigorée par le soutien de sa sœur, Kim Kardashian a manifesté son désir de tenter une troisième fois de réussir l’examen de fin de première année de droit, plus tard cette année.On ne sait pas si l’examen sera diffusé en ligne dans Keeping up with the Kardashians. Mais un futur épisode sera probablement consacré au troisième épisode de cette saga au suspense haletant.