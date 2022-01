Me Véronique Barry. Source: Site web de Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright a annoncé la nomination de 54 avocats au rang d’associés ou d’administrateurs à travers le monde.Au Québec, Me, Me, Meet Meont été promus.Me Barry a rejoint le cabinet en 2010. Sa pratique est axée en droit commercial et droit des sociétés.Elle rédige des contrats commerciaux et traite des dossiers touchant les sciences de la vie et les soins de santé. Elle s’intéresse notamment à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, et aux questions liées à la propriété intellectuelle.Depuis le début de sa carrière, elle s’implique au sein de nombreuses organisations, dont l’Association du Barreau Canada. Vice-présidente du Cercle 179 du Musée national des Beaux-Arts du Québec depuis 2015, elle siège au conseil d’administration du Carnaval de Québec et au comité des diplômés du Collège Mérici depuis 2019.Membre du Barreau de l’Ontario depuis 2013, elle a été admise au Barreau du Québec en 2012.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle a obtenu un certificat d’études supérieures en droit anglais de l’Université de Birmingham en 2009. Elle a également suivi un programme conjoint en common law et droit civil à l’Université Queen's en 2012.Me Jodoin œuvre principalement en droit de l’emploi et du travail.Elle conseille de petites, moyennes et grandes entreprises au niveau provincial et fédéral et les représente devant divers tribunaux administratifs. Elle possède également de l’expérience en droit de la personne et a participé à divers mandats en matière d’accréditation.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, elle a rejoint le cabinet en 2011 à titre de stagiaire puis avocate.Au sein du cabinet, elle est membre du comité des étudiants et stagiaires et du Réseau des femmes (WiN). Elle agit également comme mentor, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, auprès de l'organisme Pro Bono Students Canada.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle détient une maîtrise en administration des affaires à la même université en 2013.Me Lafrance pratique en litige fiscal.Il accompagne notamment des particuliers, des sociétés fermées et des sociétés ouvertes dans le cadre de vérifications fiscales. Au cours de sa carrière, il a acquis de l’expérience en plaidoirie devant diverses instances provinciales et fédérales.Après avoir effectué un stage auprès de la magistrature de la Cour canadienne de l'impôt, il a été embauché par le cabinet en 2013,Membre du Barreau du Québec depuis 2013, il enseigne le litige fiscal à l'Université de Sherbrooke depuis plus de quatre ans. Depuis janvier, il enseigne à temps partiel à la section de common law de l’Université d’Ottawa.Diplômé en droit civil et common law de l’Université de Sherbrooke, elle a effectué une maîtrise en fiscalité à la même université.Me Stepin pratique en droit des technologies commerciales et de la propriété intellectuelle.Il détient de l’expérience en litiges en propriété intellectuelle devant la Cour fédérale et Cour d’appel fédérale du Canada.Il conseille ses clients dans le cadre d'opérations de sociétés et d'opérations commerciales touchant la technologie et les droits de propriété intellectuelle. Il a représenté toutes les parties dans le cadre d'opérations de fusion et d’acquisition de multinationales, d'achats et de ventes de brevets ainsi que d'octroi de licences et d'opérations de PI.Avant de rejoindre le cabinet en 2010, il a été détaché auprès de la division des services juridiques de Pfizer Canada Inc., où il a travaillé directement pour le chef du contentieux et vice-président.Pendant ses études, il a déjà agi à titre d'auxiliaire de recherche et d'enseignement pour le cours de propriété intellectuelle de l'Université McGill, de bénévole au sein de la Clinique d'information juridique de McGill et d'ambassadeur externe de la faculté de droit.Diplômée en droit civil et common law de l’Université McGill, il a été admis au Barreau du Québec en 2012., droit des sociétés, fusions et acquisitions et valeurs mobilières, droit des sociétés, fusions et acquisitions et valeurs mobilières, fiscalité, litiges et différends, droit bancaire et financement, propriété intellectuelle, droit bancaire et financement, litiges et différends, droit bancaire et financement, litiges et différends, litiges et différends, droit des sociétés, fusions et acquisitions et valeurs mobilières, droit immobilier