Le notaire Paul Corbeil et la notaire Nathalie Bouchard-Landry. Source: Site web de Corbeil Notaire et de l’Université Laval

Une nouvelle semaine se termine ; l’occasion parfaite pour récapituler certaines des plus récentes activités en vue de la course aux stages.Les étudiants de l’UdeM ont été courtisés par les cabinets Stikeman, Borden Ladner Gervais, Blakes, Gowling, McCarthy Tétrault, Dentons, Robic, Lavery et Norton Rose Fulbright.Ces firmes ont tenu des activités en ligne dans le courant de la semaine. Il y eut les « dîner-causeries » de Stikeman (lundi), de BLG (mardi) et le midi-conférence de Lavery (jeudi).Il faut ajouter à cela une conférence de McCarthy Tétrault et un « speed-meeting virtuel » de Dentons. Le hic ? Un conflit d’horaire : les deux événements, qui ont eu lieu dans la soirée de mercredi, se chevauchaient.Le « speed-meeting » de Norton Rose Fulbright a eu lieu jeudi soir, entre 17h et 19h. Les cabinets Blakes et Gowling ont chapeauté des concours tandis que le cabinet Robic a offert une conférence dans le domaine du droit et des technologies.Il faut ajouter à ces activités celles organisées par l’AED de l’Université de Montréal. Outre un « 4 à 7 » et une conférence fiscale, les étudiants ont été conviés vendredi après-midi à un événement de clôture intitulé « S’échauffer avant la course aux stages ».Mêmes cabinets, activités similaires : les étudiants de l’Université Laval ont reçu la visite d’à peu près les mêmes cabinets que ceux de l’Université de Montréal.Après la journée carrière de lundi, Fasken a poursuivi le bal avec un dîner-causerie sur le droit des affaires. Norton Rose Fulbright a tenu une conférence le soir même intitulée « droit & mixologie ».Stikeman a organisé les « journées Stikeman Elliott » ; celles-ci ont réuni des étudiants de l’Université Laval autour de différents thèmes, dont en droit des affaires et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ces journées se sont tenues mercredi et jeudi dernier.Parmi les événements planifiés, l’un d’eux a retenu notre attention. Il s’agit de la conférence « Des histoires à réchauffer le cœur : Stikeman Elliott à l’appui des communautés ».McCarthy Tétrault a organisé un dîner-causerie sur la pratique du droit des affaires dans le secteur des énergies renouvelables. Le cabinet Lavery a organisé une conférence dans la soirée de jeudi sur les conseils que certains de leurs avocats auraient aimé recevoir en début de carrière.La semaine s’est terminée avec une « journée portes ouvertes ». L’événement a réuni les cabinets Cain Lamarre, McCarthy Tétrault et Stein Monast.Les étudiants de l’Université Laval ont aussi été conviés à des activités organisées par les cabinets Smart & Biggar et Yves Ménard Avocats. À noter qu’ils n’ont pas signé l’entente de recrutement pour la Ville de Québec.Les étudiants de l’Université Laval ont aussi été invités à plusieurs activités liées à la « semaine de droit notarial », dont des rencontres avec le notaireet la notaire