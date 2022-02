Me Natalie Renner. Source: Site web de Davies

Stikeman Elliott

L’avocate et associée de TCJ, Micheline Dessureault. Source: Site web de TCJ

Le 4 février prochain, Me, de Davies, participera à une table ronde intitulée “Oppression and Insolvency: When Does Prejudice Become Unfair?”, dans le cadre d’une Conférence virtuelle sur l’examen annuel en droit de l’insolvabilité.Le cabinet Davies est l’un des commanditaires de cet événement., associée chez Langlois, reprend, pour un second mandat, son rôle de présidente du Conseil régional du Québec de l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite.La mission de l’ACARR est de défendre des promoteurs et des administrateurs de régimes de retraite afin d’appuyer l’établissement d’un système de revenu de retraite équilibré, efficace et viable au Canada., associé au sein du groupe Emploi et travail de Stikeman Elliott, a récemment été nommé coprésident du comité du droit de l'emploi et des relations industrielles de l'International Bar Association.Il sera chargé de diriger le comité de la section des ressources humaines pour proposer des solutions aux complexités juridiques auxquelles le droit de l'emploi est confronté aujourd'hui. Me Benaroche travaille au bureau de Montréal depuis 1993.Le cabinet Therrien Couture-Joli-Cœur organisait le 25 janvier dernier un webinaire intitulé À la conquête du marché britannique, en collaboration avec Bryan Bletso, associé chez Irwin Mitchell, Investissement Québec et le ministère britannique du Commerce international.Organisé en anglais, cet événement a été animé par l’avocate et associée de TCJ,, directeur des Affaires économiques de la Délégation générale du Québec, était également présent, tout comme, Conseillère spécialisée, affaires internationales d’Investissement Québec International.