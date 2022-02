Source: Shutterstock

Le marché juridique mondial est entré dans une phase de croissance qui le fera dépasser les 1000 milliards $US dans les prochaines années.Les revenus atteindront 1 196 milliards $US sur ce marché en 2028. Il s’agit d’une hausse de plus de 40% comparativement aux 849 milliards $US revenus enregistrés en 2020, relève Artificial Lawyer Cette augmentation correspond à une croissance annuelle de 4,4% entre 2021 et 2028, précise l’étude réalisée par la firme Grand View.Une telle croissance s’explique par le développement de lois et de réglementations dans l’ensemble des pays industrialisés. Les pays émergents deviennent eux-mêmes plus légalistes. Enfin, on compte de plus en plus d’entités réglementaires internationales. Tout ceci, ajouté à la croissance de la population mondiale, explique la croissance des besoins juridiques.Et de nombreux besoins demeureront insatisfaits. Par exemple, l’accès à la justice reste insuffisant partout sur la planète, observe Artificial Lawyer.