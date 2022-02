Mes Vincent Girard, Julien Langlois, Samuel Gosselin-Simard, Anne-Sophie Godbout, Sophie Lessard Berger et Mathieu Munger Bernier. Source: Site web de Fasken

Le Groupe M7 se rend aux… États-Unis !La compagnie québécoise spécialisée dans la vente de tamis à rouleau pour le traitement du minerai de fer vient de débourser dix millions de dollars pour acquérir la fonderie Cast Corporation, à Hibbing, dans le nord du Minnesota.« Ayant une culture d'innovation déjà bien implantée dans le Groupe M7, l'ajout de Cast7 LLC permettra de créer des synergies qui nous aidera à poursuivre notre mission, soit accroître la productivité de nos clients tout en diminuant leur empreinte environnementale. Avec notre expertise en commerce international et nos capacités financières, cette transaction permettra à Métal7 inc. de développer les marchés à travers le monde et d'accélérer le développement de sa gamme de solutions », déclare, Président et chef de la direction du Groupe M7.Dans le cadre de cette transaction, le groupe M7 était représenté par Meset, pour le secteur M&A/Corpo, et par Meset, pour le secteur financement.La fonderie Cast Corporation, qui emploie une trentaine de salariés, était de son côté représentée par Meset, du cabinet Winthrop & Weinstine.« L'acquisition de Cast Corporation s'inscrit dans notre démarche d'expansion et de consolidation, visant à créer une entreprise canadienne phare de produits et services à haute valeur ajoutée pour l'industrie minière, une entreprise dont l'expertise est reconnue à l'échelle internationale », ajoute, président du Conseil d'administration du Groupe M7.Cast Corporation se spécialise dans la fabrication de pièces moulées destinées principalement aux usines de bouletage de minerai de fer, signale Le Journal de Québec.