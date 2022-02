Une inscription à titre de Représentant en épargne collective permet à son détenteur de transiger uniquement des fonds communs de placement. Son rôle est d’« analyser la situation financière de ses clients de façon à leur offrir des fonds communs de placement appropriés à leur situation ainsi qu’à leur profil d’investisseur » 3 .

permet à son détenteur de transiger uniquement des fonds communs de placement. Son rôle est d’« analyser la situation financière de ses clients de façon à leur offrir des fonds communs de placement appropriés à leur situation ainsi qu’à leur profil d’investisseur » . Un certificat de Planificateur financier est délivré par l’AMF aux détenteurs d’un diplôme de l’Institut Québécois de planification financière. Il peut être cumulé à une inscription à titre de Représentant en épargne collective. Le planificateur financier a pour rôle d’ « optimiser votre situation financière et votre patrimoine. Il vous remettra un plan d’action stratégique adapté à vos besoins et tenant compte de vos contraintes et vos objectifs personnels. Il vous proposera ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés »4. Pensez d’ailleurs à lui demander des exemples d’analyse qu’il pourrait faire pour vous.

Tenir informé de l’évolution des marchés et de l’économie en fonction de vos intérêts,

Expliquer les impacts fiscaux de certains choix,

Aider à développer les connaissances nécessaires pour planifier adéquatement votre avenir financier 5 ,

, Proposer plusieurs analyses financières avant de trouver celle qui vous conviendra le mieux pour atteindre vos objectifs personnels, et

Analyser votre patrimoine avec une vue d’ensemble pour bien tenir compte de toutes vos données financières et leur interaction.

La Corporation de services du Barreau du Québec a créé les Fonds de placement du Barreau du Québec exclusivement pour la communauté juridique avec un mandat clair de la desservir de façon professionnelle et à moindre coût. Tous les membres de l’équipe-conseil sont des employés salariés. Ils ne reçoivent aucune commission ou incitatif en fonction du montant que vous investissez. Profitez de cet avantage qui vous est offert et communiquez avec nous pour évaluer votre situation ou vous obtenir une deuxième opinion sur votre plan financier.



Comme dans tous les domaines, la technologie prend de plus en plus de place dans notre quotidien financier. Un grand nombre de Québécois a dû récemment, par la force des choses (fermeture des succursales) ou par choix (plus pratique), expérimenter avec les services de courtage automatique de leur institution financière et les robots-conseillers pour investir.Toutefois, il est toujours utile, et surtout profitable pour la gestion de son patrimoine, d’obtenir des conseils d’une personne spécialisée. Il faut cependant s’adresser au bon spécialiste ayant les compétences appropriées. Quelles sont les qualifications requises pour offrir des services de nature financière ? Quels types de services peut-on s’attendre à recevoir ? Combien cela coûte-t-il ? Et, surtout, quelle est la valeur concrète du conseil financier ?Les titres professionnels du secteur financier sont encadrés par une réglementation et permettent au consommateur de déterminer précisément quel produit une personne est qualifiée à distribuerou quels services elle peut offrir. Au Québec, ces titres sont liés à des inscriptions auprès de l’Autorité des marchés financiers("AMF"). Pour accéder à la profession, une personne doit rencontrer des critères minimaux de scolarité et d’expérience, maintenir son inscription en complétant des heures de formation continue et être rattachée à un cabinet, lui aussi dûment inscrit auprès l’AMF. Avant de confier vos finances à une personne, et peu importe le titre apparaissant sur sa carte d’affaires, assurez-vous qu’elle est bien inscrite auprès de l’AMF selon la catégorie appropriée pour offrir les services ou distribuer les produits qu’elle vous propose, en consultant le registre de l’AMF.« Conseiller financier », « Conseiller en gestion de patrimoine » et « Conseiller en gestion financière » sont des titres couramment utilisés dans l’industrie mais dans les faits, ils ne désignent aucune compétence particulière. C’est la catégorie d’inscription de votre conseiller qui détermine les services et produits qu’il peut vous offrir :Le rôle de votre conseiller va donc au-delà de la simple exécution de transactions financières que vous pouvez faire par vous-même sur une plateforme technologique. Il peut bien sûr répondre à vos questions mais aussi vous :Mais ce qui rend le rôle du conseiller encore plus important est surtout le fait qu’il est « humain ». En effet, à l’occasion, vous aurez probablement besoin d’un interlocuteur qui comprend vos émotions et fait preuve d’empathie lors des grands moments de votre vie financière (ex : achat d’une première maison, mariage, séparation, arrivée des enfants, retour aux études, planification de la retraite, gestion d’une succession, etc.). Un conseiller agit dans ces moments comme « boussole d’objectivité » pour vous permettre de prendre des décisions de placements éclairées, au bon moment et non biaisées par vos émotions. Une plateforme technologique, qui n’est finalement qu’une série d’algorithmes préprogrammés, ne peut vous donner ce niveau de compréhension et donc de confiance.La plupart des conseillers sont uniquementpar l’institution financière avec laquelle vous décidez de faire affaires ou par le manufacturier des fonds qui vous sont vendus. Les détails des frais qui vous sont facturés par cette dernière apparaissent dans les relevés que vous recevez et il existe plusieurs calculatrices qui vous permettent de calculer les frais associés aux fonds communs de placement. Certains conseillers peuvent aussi exiger des honoraires, à condition de vous les divulguer avant l’exécution du mandat. Les planificateurs financiers, quant à eux, facturent des tarifs horaires ou forfaitaires, et le coût d’une planification financière variera selon le niveau d’expertise du planificateur, l’étendue du mandat et le niveau de complexité de la situation analysée.Faire appel à un conseiller a donc un coût qui peut être plus élevé que celui de gérer seul ses placements. Cependant, plusieurs études ont démontré que la valeur additionnelle accumulée dans les placements grâce à ce « coaching » financier surpasse grandement le coût du conseil. Le graphique ci-dessous, de l’étude de J. Cockerline, Ph. D, illustre ainsi que « les ménages faisant appel à des services de conseils obtiennent une valeur médiane d’actifs financier 4,2 fois plus élevée que celle des ménages sans services de conseilDans leur étude de 2016, « The Gamma Factor and the Value of Financial Advice », C. Montmarquette et N. Viennot-Briot ont démontré que les ménages ayant un conseiller depuis au moins 15 ans ont accumulé 290 % plus d’actif que ceux n’en ayant pas. Leur nouvelle étude de 2020présente des conclusions similaires. L’Étude sur les comportements financiers des consommateurs de 2021 de Herbers & Company a également montré que les investisseurs qui collaboraient avec un conseiller étaient plus heureux. Une des explications avancées serait le fait que cette collaboration diminue le niveau d’anxiété.Donc même s’il vous est possible de gérer seul vos placements grâce aux nouvelles technologies, rappelez-vous qu’un coach financier humain vous permettra d’aller plus loin, d’être plus stratégique dans vos décisions financières et de minimiser le stress associé à la gestion de votre argent.