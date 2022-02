Le professeur Joao Velloso. Source: Site web de l'Université d'Ottawa

Droit-inc vous fait un petit tour des actualités dans les facultés de droit.La jugea soutenu une thèse de doctorat avec succès. Le jury a unanimement recommandé sa thèse pour un prix.Intitulée « A Principled Approach: The Mandatory Application of the Gladue Principles at Review Board Hearings », elle était sous la direction du professeurde la section de common law.Membre de la Première Nation d’Odanak au Québec, elle est la première juge autochtone nommée à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à Ottawa. Originaire de Hanmer, dans la région de Sudbury, elle est parfaitement bilingue et apprend la langue abénakise.Elle s’est vu introniser à la Société honorifique de common law de l’Université d’Ottawa en 2019.Des professeurs de la Faculté de droit ont obtenu deux subventions du Conseil de recherche en sciences humaines, qui permettront de soutenir deux événements de recherche.Organisé par la Faculté de droit et le Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance de l’Université de Sherbrooke, le colloque « Le droit international du développement : évolution ou révolution ? » en hommage au professeurse tiendra les 26 et 27 mai 2022 au Campus principal de Sherbrooke.Il réunira des spécialistes, des représentants d’organismes gouvernementaux et communautaires intéressés à débattre de questions relatives au droit international du développement. L’objectif est de réfléchir sur le rôle que peut jouer cette branche du droit international public au cœur des défis internationaux contemporains.Organisé par la professeureet le doyen de la Faculté de droit de l’Université Queen’s, une conférence sur « Les promesses de la légalité. Réflexions critiques sur les travaux de T.R.S. Allan » se déroulera les 16 et 17 septembre 2022.L’événement réunira des chercheurs de renommée internationale et des chercheurs émergents du Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ils aborderont notamment des notions complexes de droit et de légalité ainsi que des lectures critiques sur les défis auxquels sont confrontées les sociétés démocratiques aujourd’hui.Cette conférence soulignera également la carrière universitaire du professeur Allan, qui prendra sa retraite en septembre 2022.Paru aux Éditions Somme toute, le livre rédigé par le professeursur les « Maudites Chartes! 10 ans d'assauts contre la démocratie des droits et libertés » est disponible depuis le 8 février.Cet ouvrage réunit 33 textes sur les diverses controverses qui ont marqué l’actualité québécoise au cours des 10 dernières années.De l’Affaireà l’État d’urgence sanitaire, en passant par les divers projets de loi visant à encadrer les accommodements religieux et la laïcité, il décortique et analyse les nombreuses controverses qui ont traversé le Québec et celles qui sont toujours en cours.Dans le cadre de son 40e anniversaire, la Société québécoise de droit international organise la conférence Katia-Boustany édition 2022.Animée par les professeureset, la conférence revisitera les développements les plus marquants des 40 dernières années du droit international pénal et humanitaire. Les différents défis auxquels ces domaines seront confrontés au cours des 4 prochaines décennies seront également abordés.Créée d’un grand partenariat entre différents organismes de recherche, elle se tiendra le 22 février prochain de 11h00 à 12h30, sur la plateforme Zoom.Vous pouvez vous inscrire ici Le cabinet Kugler Kandestin a fait un don de 100 000 $ à la Faculté de droit pour promouvoir la justice sociale et le développement du savoir.Grâce à ce don, un fonds visant la promotion de la justice sociale pour des personnes vulnérables et\ou marginalisées de la Clinique juridique de la Faculté de droit a été créé. De plus, ceci permet la création du Prix Kugler Kandestin qui sera remis annuellement au meilleur étudiant de la clinique spécialisée pour les victimes d’actes criminels.L'Association des étudiants noirs en droit de l'Université de Montréal présente une nouvelle bourse pour les étudiants noirs en droit au Québec, en partenariat avec l'Association canadienne des avocats noirs - Québec et la Banque Nationale du Canada.Deux bourses d'études de 2 500 $ seront décernées à deux étudiants noirs inscrits dans une faculté de droit du Québec, en fonction de l'excellence de leurs résultats scolaires, de leurs besoins financiers et de leur engagement communautaire.Les bourses seront attribuées en mai 2022. Les étudiants peuvent soumettre leurs candidatures jusqu’au 30 mars 2022.Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce document La Revue québécoise de droit international organise le lancement du numéro spécial en hommage au professeur- Amicorum discipulorumque liber, sous la direction deetCet événement sera l’occasion de souligner la carrière du professeur Turp et sa contribution à la promotion du droit international au Québec et ailleurs dans le monde.Il se tiendra le 17 février 2022 à 11h45 sur la plateforme Zoom. Pour plus d’information, cliquez ici