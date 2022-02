Mes Sarah Routhier, Catherine Cloutier et Xavier Parenteau. Source: LinkedIn

Le cabinet Stein Monast Stein Monast est en pleine campagne promotionnelle sur ses réseaux sociaux depuis le début de la course aux stages Au cours des prochaines semaines, le cabinet présente une série de capsules vidéos « Une équipe pour toi ». Les étudiants pourront en savoir plus sur les stages effectués chez Stein Monast à travers divers témoignages d’avocats et associés.Ces courtes vidéos explicatives sont diffusées sur les médias sociaux jusqu’au 25 mars prochain.Dans une première vidéo, on peut avoir un aperçu de l’expérience vécue par Mequi a participé à la course aux stages en 2015.Une deuxième vidéo a été publiée le 8 février où l’on découvre les parcours de Meet Me, pratiquant en droit du travail et de l’emploi.Alors, qu’attendez-vous ? Bon visionnement !