Source: Shutterstock

Conseils de Droit-inc



Réfléchissez à votre décor



Prenez un instant pour songer à l’image que vous désirez projeter.



C’est fait ? Bien. Maintenant, réfléchissez à l’image que projette votre décor. L’important est de privilégier un environnement neutre et tranquille, qui vous aidera à vous sentir à l’aise et confortable. Plus facile, ainsi, de faire face à des associés de grands cabinets.



Ne négligez pas votre tenue



« Un accident est si vite arrivé ; mieux vaut donc prévenir que guérir », dit le proverbe. Droit-inc l’approuve entièrement. C’est pourquoi nous vous conseillons de revêtir votre plus bel habit, de la tête aux… pieds !



Vous éviterez un stress inutile… et éviterez de courir le risque de montrer vos plus beaux sous-vêtements aux recruteurs, si vous devez par exemple vous lever.



Optimisez votre agenda



Une course aux stages en ligne vous offre la possibilité d’augmenter le nombre de rencontres que vous ferez lors d’une seule et même journée. Les cabinets viennent à vous, d’une certaine façon, autant en profiter !



Problèmes techniques ? Non, merci !



Personne n’est à l’abri de pépins techniques, pas même les digital natives. Prenez quelques minutes pour vérifier votre connexion internet, votre micro et vos écouteurs, sans oublier votre ordinateur portable.



Inutile de partir avec une prise en moins. Les recruteurs ne vous tiendront pas rigueur, mais personne, au fond, ne veut perdre de précieuses minutes en raison d’inconvénients avec son Bluetooth.







Courseurs, êtes-vous prêts ? Car la course aux stages, elle, est officiellement lancée ! Les cabinets signataires attendent vos candidatures sur le portail ViLaw Recruit jusqu’à demain midi.Pour les cabinets non-signataires de l’entente de recrutement, il faut plutôt miser sur le bon vieux courriel. Ces cabinets demandent à être contactés directement par les étudiants.L’ouverture du portail ViLaw Recruit, qui est survenu vendredi dernier à 9h00, marque le début de la période de Black-out, où toute communication et rencontre entre les étudiants et des représentants désignés des cabinets signataires sont interdites, jusqu’au lundi 14 mars 2022.À noter que les premiers appels pour planifier les premières entrevues auront lieu entre le 21 et le 25 février prochain.Les étudiants sont appelés, pour une nouvelle année consécutive, à soumettre plusieurs documents : relevé de notes, lettre de présentation, curriculum vitæ… autant d’outils pour se montrer sous son meilleur jour.La course aux stages, Omicron oblige, aura lieu en ligne pour une nouvelle année consécutive.Cette annonce, qui a été faite dans les eaux du 12 janvier, a confirmé les doutes de plusieurs courseurs, qui doivent s'adapter aux codes et pratiques d’une course en ligne.Voici quelques rappels élémentaires, version Droit-inc, pour leur offrir un coup de main.