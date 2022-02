Ali Chahadi et Daniel Santos Vieira. Sources: Site web de Davies et LinkedIn

Les étudiants en droitetde l’UQAM se sont vu décerner le Prix Chait De Grandpré pour avoir obtenu le meilleur résultat académique dans le cours de droit fiscal.« L'excellence fait partie intégrante de nos valeurs et il est remarquable de constater un tel dévouement de la part des étudiants. Nous félicitons les trois récipiendaires ! », écrit le cabinet sur LinkedIn Les trois récipiendaires se partageront un prix de 1 500 $.Ali Chahadi est stagiaire en droit chez Bessette Avocat depuis janvier dernier. Diplômé en droit de l’UQAM, il a suivi les cours de l’École du Barreau à l’automne 2021.« Surpris mais quand même fier d'avoir été le meilleur étudiant en droit fiscal et en droit des affaires ! », a-t-il écrit sur LinkedIn L’étudiant Daniel Santos Vieira est stagiaire en droit chez Davies Ward Phillips & Vineberg, à Montréal. Il a été recruté par le cabinet lors de la course aux stages de 2020. Rappelons que De Grandpré Chait encourage depuis plusieurs années le dévouement et le succès académique des étudiants en droit dans les universités québécoises en décernant des bourses d’excellence.