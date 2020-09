Ariane Rondeau. Photo : LinkedIn

Linda Muhugusa. Photo : LinkedIn

Roxanne Roy. Photo : LinkedIn

Rosalie Rouillard. Photo : LinkedIn

Daphnée Legault. Photo : LinkedIn

Pamela Cifola. Photo : LinkedIn

Jin Ge Li. Photo : LinkedIn

Elise Malenfant. Photo : LinkedIn

Antoine Pelletier. Photo : LinkedIn

Cette course aux stages aura été unique, c’est le moins qu’on puisse dire. Après avoir été retardée, après que plusieurs cabinets se sont désistés… elle a finalement eu lieu virtuellement, pour la première fois de son histoire. Les cabinets ont finalement annoncé le 21 août qui seront leurs stagiaires.Voici un aperçu des futurs stagiaires.Le cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires a recruté deux étudiantes :, de l’Université de Sherbooke, et, de l’Université d’Ottawa.Le bureau montréalais du cabinet spécialisé en propriété intellectuelle accueillera, de l’Université de Montréal.Le gros cabinet oeuvrant en droit des affaires a dévoilé qu’il avait sélectionné cinq étudiants qui entreront en poste en 2021:et, de l’Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke, ainsi queet, de l’Université d’Ottawa.Sept autres stagiaires feront leur entrée au cabinet en 2022:et, de l’Université de Montréal,, de l’Université d’Ottawa,, de l’Université Laval, ainsi que, de l’Université McGill.Le gros cabinet, qui possède des bureaux un peu partout au Canada, ainsi qu’à l’international, accueillera huit stagiaires :, de l’Université Laval,et, de l’Université McGill,et, de l’Université de Montréal, ainsi que, de l’Université d’Ottawa.Ce cabinet pancanadien accueillera pas moins de douze stagiaires :et, de l’Université McGill,, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université de Sherbrooke, ainsi queet, de l’Université de Montréal.Le cabinet qui possède des bureaux un peu partout au Québec a aussi annoncé qu’onze étudiants joindront ses bureaux en 2021 et en 2022 :et, de l’Université Laval,, de l’Université de Sherbrooke,, de l’UQAM,, de l’Université d’Ottawa,, de l’UQAM, ainsi que, de l’Université McGill.Le cabinet qui possède des bureaux à Montréal, à Toronto et à New York a recruté pas moins de 13 stagiaires :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université McGill, ainsi que, de l’UQAM.Le cabinet spécialisé en droit de la famille a sélectionné trois stagiaires pour 2021 :, de l’Université de Sherbrooke,, de l’Université d'Ottawa, et, de l’Université de Montréal.En 2022, Goldwater Dubé accueillera deux autres étudiantes :, de l’Université McGill, et, de l’UQÀM.Le cabinet international, qui possède des bureaux dans neuf pays, accueillera six nouveaux stagiaires :et, de l’Université McGill,et, de l’Université de Montréal, ainsi qu’, de l’Université d’Ottawa.Cet autre cabinet international a annoncé de multiples embauches de stagiaires. À son bureau de Montréal, Fasken accueillera pas moins de 16 étudiants :et, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université de Montréal, ainsi que, de l’Université McGill.Et à son bureau de Québec, le cabinet a recruté cinq stagiaires :et, de l’Université Laval.L’important cabinet Langlois a affirmé avoir sélectionné 10 étudiants au terme de la course aux stages.et, de l’Université de Montréal,, de l’Université McGill, ainsi qu’et, de l’Université d’Ottawa, joindront le bureau de Montréal.et, de l’Université Laval, ainsi que, de l’Université d’Ottawa, seront quant à eux au bureau de Québec.Le cabinet qui possède quatre bureaux au Québec a recruté huit étudiants dans le cadre de la course aux stages, qui oeuvreront dans ses quatre bureaux :et, tous deux étudiants à l’Université de Montréal,et, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université d’Ottawa,, de McGill, ainsi que, de l’Université Laval.Le cabinet montréalais recevra cinq stagiaires :et, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université de Montréal, ainsi que, de l’Université McGill.Le gros cabinet qui possède plusieurs bureaux au Canada, ainsi qu’à Londres et à New York, recevra pas moins de 18 stagiaires.et, de l’Université de Montréal,et, de l’Université McGill, ainsi que, de l’Université d’Ottawa, se joindront au bureau de Montréal.et, de l’Université Laval, feront quant à elles leur entrée au bureau de Québec.Et, de l’Université McGill, fera son stage dans la division MT>iplus du cabinet, qui se spécialise en droit de l’immigration et dans le recrutement de travailleurs étrangers.Ce cabinet pancanadien accueillera neuf stagiaires :et, de l’Université McGill,et, de l’UQAM, ainsi qu’et, de l’Université de Montréal.Le cabinet montréalais a annoncé avoir recruté deux étudiants, qui y effectueront leur stage du Barreau en 2022. Il s’agit deet de, tous deux étudiants à l’Université de Montréal.Le cabinet d’avocats international a recruté dix stagiaires à son bureau de Montréal :et, de l’Université de Montréal,etde l’Université Laval, ainsi que, de l’Université d’Ottawa.Six autres stagiaires se joindront au bureau de Québec :et, tous issus de l’Université Laval.Le cabinet pancanadien spécialisé en propriété intellectuelle accueillera deux stagiaires :, de l’Université McGill, et, de l’Université de Sherbrooke.Quatre étudiants ont été recrutés par le cabinet de Québec.et, tous étudiants à l’Université Laval, se joindront au cabinet à l’été 2021 et pour leur stage en 2022.Le cabinet international a recruté pas moins de 14 stagiaires :et, de l’Université de Montréal,etde l’Université Laval,et, de l’Université McGill, ainsi que, de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet pancanadien (qui possède également un bureau à New York) a recruté, étudiant à l’Université de Montréal.Les cabinets Clyde & Co, De Grandpré Chait et Gagné Letarte avaient déjà affirmé qu’ils se retiraient de la course aux stages pour cette année. Morency et RSS avaient annoncé en juin qu’ils reportaient le tout en 2021, promettant de rencontrer les candidats retenus en personne aussitôt que cela serait possible.Quant aux cabinets Tassé Bertrand, Woods, Beauvais Truchon, Bélanger Sauvé, DLA Piper, DS Avocats, McMillan, Dentons et Osler, ils n’ont pas été en mesure de fournir à Droit-inc la liste des candidats qu’ils ont retenus.