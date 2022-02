Me Chloée Joly. Source: Site web de PRDSA

PRDSA s’approche de la quinzaine : le cabinet accueillait en décembre dernierdans ses rangs, une nomination qui fait passer à quatorze son équipe d'avocats.Me Joly a travaillé, entre juillet 2019 et avril 2021, comme conseillère, Politique de respect de la personne, à la Ville de Montréal. Elle procédait notamment à des enquêtes internes sur le harcèlement, l’incivilité et les climats de travail.« Nous sommes fiers d’annoncer l’arrivée de Me Chloée Joly à titre d’avocate-enquêtrice et médiatrice au sein de notre cabinet. Chloée, toute l’équipe de PRDSA te souhaite la bienvenue et est fière que tu poursuives ta carrière en PRD parmi nous », indique Jean Marois, président du cabinet.Dans le cadre de sa pratique, Me Joly conseille des intervenants sur des enjeux complexes liés aux droits de la personne et au respect en milieu de travail. Elle a mené de nombreuses enquêtes en matière de harcèlement et de discrimination.Membre du Barreau du Québec depuis 2011, Me Joly détient un baccalauréat en droit civil (BCL) et un Juris Doctor (JD) de l’Université McGill. Elle a en outre complété son stage de formation professionnelle à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye aux Pays-Bas.Elle détient un certificat en règlement des conflits en milieu de travail.Me Joly a travaillé comme spécialiste des droits de la personne à Postes Canada entre juillet 2014 et juin 2019.Contactée par Droit-inc, elle n’avait pas donné suite à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.