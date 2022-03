Stéphanie Caroline Blouin. Source: Site web de McCarthy Tétrault

C’est vrai à Montréal, mais aussi à Québec : le cabinet McCarthy Tétrault a offert une place à titre d’avocats à ses stagiaires de Montréal et de Québec.Outre Constance Bouthillier , qui figure au Tableau d’honneur de l’excellence de l’École du Barreau, le bureau de Montréal accueille huit avocats.Le bureau de Québec en compte un peu moins, avec une récolte de trois avocats.est avocate au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Sa pratique est axée sur le droit des sociétés, et plus particulièrement sur les fusions et acquisitions nationales et transfrontalières et les investissements publics et privés.Stéphanie Blouin a obtenu sa licence en droit civil (LL.L) à l’Université d’Ottawa en 2019. Elle figure au palmarès de la Doyenne de la Faculté.Elle détient une maîtrise en droit international et transnational à l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en droit des relations transatlantiques à l’Université de Bordeaux (Master 2).Me Blouin a été admise au Barreau du Québec en 2021 et elle est membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal et de l’Association du Barreau canadien.Elle a d’abord été recrutée par McCarthy en mai 2019 comme étudiante en droit.est avocat au sein du groupe de droit fiscal à Montréal. Sa pratique est axée sur le règlement des différends et le litige dans les domaines de la fiscalité fédérale, provinciale et municipale ainsi qu’en taxes à la consommation, de même qu’en droit administratif.Me Celac représente des clients à travers les différentes étapes du processus administratif et judiciaire face aux autorités fiscales et aux autres décideurs administratifs.Robert Celac a obtenu une licence en droit avec mention de l’Université d’Ottawa en 2019, ainsi qu’une maîtrise en droit (option fiscalité) de HEC de Montréal en 2021.Ses débuts chez McCarthy Tétrault remontent à juin 2021.est avocate au sein du groupe de litige au bureau de Montréal. Sa pratique est axée sur le litige en droit commercial et en droit des sociétés, les actions collectives et la responsabilité professionnelle.Me Desmarais-Fyfe a remporté la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, qui souligne la reconnaissance de l’engagement bénévole.La Barreau 2021 a étudié en cinéma, a obtenu un certificat en science des religions et a complété sa formation en droit civil (LL.B.) en 2020 à l’Université du Québec à Montréal.Me Desmarais-Fyfe travaille au cabinet depuis mai 2019, année où elle y a fait ses débuts comme étudiante en droit.Adrianne Desmarais-Fyfe a fondé le Comité sur la pratique du droit civil de l’UQAM.est avocat au sein du groupe de droit du travail et de l’emploi, au bureau de Montréal. Sa pratique est axée sur la représentation d’employeurs, autant sous la réglementation provinciale que fédérale.Il conseille des clients de divers secteurs, notamment sur des enjeux touchant l’interprétation et l’application des conventions collectives et des contrats de travail, les congédiements injustifiés, les politiques d’emploi et les normes du travail, de même que la discrimination et le harcèlement en milieu de travail.Me Éthier est diplômé de l’Université McGill où il a obtenu un double baccalauréat en droit civil et common law en 2021. Il a complété sa formation à l’École du Barreau la même année.Durant ses études universitaires, Jasmin a été bénévole pour la Clinique d’information juridique de McGill ainsi que pour le groupe universitaire Avocats Sans Frontières.Jasmin Éthier a été admis au Barreau du Québec en 2021. Il a fait ses débuts chez McCarthy Tétrault au moment où il a commencé son stage en juin 2021.est avocate au sein du groupe du droit des affaires à Montréal. Sa pratique est axée sur le droit des sociétés, et plus particulièrement sur les fusions et acquisitions et les valeurs mobilières.Me L. Roy a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2020. Elle a obtenu une mention au tableau d’honneur du doyen. Elle a gradué avec mention d’excellence et a remporté les prix Bélanger Sauvé et Rodolphe- Lemieux pour l’excellence de ses résultats en droit administratif et en droit international public. Pendant ses études, elle a travaillé pour un organisme à but non lucratif spécialisé dans l’éducation et la vulgarisation juridique.Janie L. Roy a été admise au Barreau du Québec en 2021. Elle a travaillé comme greffière-audiencière à la Chambre de la sécurité financière entre juin 2020 et février 2021. Elle est arrivée chez McCarthy Tétrault deux mois plus tard, en mai 2021.est avocat au sein du groupe de litiges à Montréal. Sa pratique se concentre principalement sur les litiges civils et commerciaux, les litiges en valeurs mobilières, les actions collectives et la responsabilité professionnelle.Me Pinkoski a représenté des fournisseurs de services financiers, de grandes entreprises, des institutions financières et des sociétés de technologie dans le cadre de litiges et d’actions collectives.Pendant ses études en droit à l’Université McGill, Kevin Pinkoski était assistant de recherche pour le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill.Kevin Pinkoski possède un baccalauréat en droit civil. Il a complété en 2020 un Juris Doctor à l’Université McGill. Avant d’entamer ses études en droit, il avait complété en 2016 une maîtrise en Relations internationales à la Oxford University. Il a également obtenu en 2013 un baccalauréat spécialisé en histoire et en science politique à l’Université d’Alberta.Me Pinkoski a été admis au Barreau du Québec en 2021. Il est aussi membre de l’Association du Barreau canadien.évolue comme étudiant en droit chez McCarthy Tétrault depuis mai 2019. Il a complété ses études en droit civil et common law à l’Université McGill. Il a aussi complété un microprogramme de deuxième cycle en gestion d’entreprise à l’Université de Sherbrooke.Me Rivard a été admis au Barreau en 2021. Il s’est impliqué pendant plusieurs années à la revue de droit et santé de l’Université McGill.est un avocat au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Sa pratique est axée sur le droit des sociétés, et plus particulièrement sur le financement d’entreprises, les services bancaires et le droit des valeurs mobilières.Me Treuil œuvre chez McCarthy Tétrault depuis mai 2021.Achille Treuil détient un Master en droit public économique de la Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier, en France. Il a auparavant obtenu une Licence en droit de l’Université Jean Monnet à Saint-Étienne. Il a poursuivi son parcours au Québec où il a suivi des cours dans le cadre du processus d’équivalence de l’Université de Montréal.Me Treuil étudie présentement à la maîtrise en droit des affaires à l’Université de Montréal, concentration Droit des produits et marchés financiers.travaille au bureau de Québec de MCCarthy Tétrault depuis juillet 2020. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en administration des affaires décerné par l’Université Laval.Elle a travaillé pour le cabinet en droit des affaires Dion Rhéaume Avocats comme étudiante en droit entre avril 2018 et décembre 2019. Elle a été auxiliaire de recherche pour la professeureà l’Université Laval.Me Blackburn-Verreault a été admise au Barreau en 2021.a obtenu un baccalauréat et un juris doctor de l'Université McGill où elle a également complété une mineure sur les religions du monde. Elle détient un baccalauréat en économie et sciences politiques de l'Université Laval, avec des cours complétés au King's College de Londres.À McGill, Elena Drouin a travaillé comme assistante de recherche, notamment pour le Centre de la propriété intellectuelle et la Chaire Peter MacKell sur le fédéralisme. En plus de ses diverses activités bénévoles, Elena a été rédactrice en chef de la Revue de droit de McGill. Elle a également complété un stage à la Cour supérieure du Québec.Me Drouin a commencé sa carrière chez McCarthy Tétrault en juillet 2021.travaille au bureau de McCarthy Tétrault de Québec.Me Gagnon est bachelière en droit, diplômée de l’Université Laval depuis mai 2020. Elle a complété sa formation à l’École du Barreau à l’hiver 2021.Florence s’est impliquée dans le cadre de son baccalauréat à titre de bénévole auprès du Bureau d’information juridique, où elle a pu joindre théorie et pratique.