Me Constance Bouthillier. Source: Site web de McCarthy Tétrault

est l’une des plus récentes avocates de McCarthy Tétrault. Elle a été promue par le cabinet en janvier 2022, tout juste après son stage de l’École du Barreau.Me Bouthillier est sociétaire au sein du groupe de litige au bureau de Montréal. Sa pratique est axée sur le litige civil et commercial, les actions collectives et la responsabilité professionnelle.Elle figure au Tableau d’honneur de l’excellence de l’École du Barreau pour avoir terminé au premier rang de sa promotion.Me Bouthillier a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en 2019, suivi d’un Juris Doctor en common law nord-américaine en 2020 de la même université. Elle a travaillé à l’UdeM comme correctrice d’examen et assistante de recherche pendant un an et demi.La Barreau 2021 travaille chez McCarthy Tétrault depuis mai 2018, année où elle a été recrutée comme étudiante en droit.Contactée par Droit-inc, elle n’avait pas donné suite à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.