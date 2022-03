Me Mykola Stetsenko. Source: LinkedIn

L’avocatvivait jusqu’à présent la vie d’associé d’Avellum, un des plus grands cabinets d’avocats d’affaires de Kiev, la capitale de l’Ukraine.Mais ça, c’était avant le 24 février, c’est-à-dire avant l’attaque de l’Ukraine par l’armée russe.L’avocat, qui a déjà travaillé auprès du cabinet américain Baker & McKenzie, et désormais associé chez Avellum, a ainsi vu son activité d’avocat d’affaires s’interrompre presque au complet, explique-t-il dans une entrevue vidéo avec Reuters , donnée dans les premiers jours de l’invasion russe.Ce diplômé de Harvard et du Georgetown University Law Center de Washington décrit un quotidien chargé d’émotions. Deux missiles sont tombés à proximité de la résidence familiale au tout début de l’offensive russe.Comme avocat, l’aspect professionnel est devenu secondaire. « Le travail est tombé à son strict minimum. (…) Quand des clients ont besoin d’aide, ils n’insistent pas. Ils disent juste : “quand vous aurez du temps”, “si vous pouvez nous apporter un conseil”… »Sans cette guerre, Me Mykola Stetsenko aurait été juge au concours de plaidoirie en droit international Philip C. Jessup, qui s’est déroulé le dimanche qui a suivi le déclenchement de l’attaque de l’armée russe. Ce concours simule un différend fictif entre des pays devant la Cour internationale de justice.Me Stetsenko dit avoir gardé le contact par messagerie avec ses collègues et employés, malgré les cyberattaques. Certains sont restés à Kiev, d’autres sont sur les routes. Lui est resté jusqu’à ce jour dans sa maison familiale, près de Kiev. Contacté par Droit-inc, l’avocat ukrainien a indiqué être «relativement en sécurité jusqu’à présent».Et l’avocat d’affaires pourrait bientôt se muer en combattant actif. Il s’attend à prendre les armes pour défendre son pays contre l’agression dictée par la Russie de. « Si la situation continue d’empirer, je n’aurai pas d’autre choix que de combattre ».