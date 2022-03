Me Jean Charest. Source: Archives

À propos de l’auteur



Jean Charest, ancien vice-premier ministre du Canada et ancien premier ministre du Québec (2003-2012).

J’ai choisi de me prononcer au sujet de cette crise maintenant, car les circonstances entourant ce conflit sont exceptionnelles et ses conséquences sur nos vies sont graves.Hier soir, pour la première fois depuis 1945, des millions de Canadiens ont assisté à l’éclatement d’une guerre en Europe.De nombreux Canadiens sont venus vivre dans notre pays depuis que des chars russes ont pris d’assaut Budapest en 1956 et Prague en 1968. Nous anticipons maintenant l’arrivée d’une nouvelle génération de Canadiens alors que des chars, des armes et des bombes russes détruisent l’Ukraine.D’Etobicoke à Lloydminster en passant par Gimli, des centaines de milliers de Canadiens sont d’origine ukrainienne. Ils subissent l’horreur que vivent leurs cousins, leurs grands-parents, leurs tantes et leurs oncles.Peu de Canadiens auront perdu leur pays par la force des armes. Notre compassion envers leur souffrance doit se traduire en action. Nous ne pouvons nous contenter de discours et de simples déclarations.Notre pays tient à des valeurs. Nous sommes un allié de confiance. En matière de commerce mondial, nous sommes un joueur important.Nos politiques étrangères et en matière de défense se sont trop longtemps rangées derrière celles de nos voisins américains, alors que nous devons d’abord défendre les intérêts du Canada.La Russie a déclaré la guerre non seulement contre l’Ukraine, mais bien contre les idéaux qui en font un État souverain, libre et démocratique. Et cela, nous ne pouvons l’accepter.Nous devons utiliser la récente découverte du gouvernement selon laquelle le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canadaest en mesure de geler des actifs pour viser les oligarques russes, les hauts fonctionnaires ainsi que tout compte associé à ces derniers et éligible aux transactions de plus de 10 000$.Le Cabinet doit immédiatement demander au CRTC de classer la chaîne de télévision russe RT comme étant une chaîne de propagande d’État et révoquer son droit de diffuser.Ensuite, nous devons sanctionner la Russie. Nous devons tirer parti de notre patrimoine en matière d’énergie et de ressources naturelles en aidant nos alliés à réduire leurs échanges commerciaux avec la Russie dans ces secteurs, mais aussi en palliant aux possibles pénuries. Le Canada peut faire sa part pour nourrir la planète et aussi fournir de l’énergie à nos alliés européens en particulier.Nous devons aussi reconnaître nos propres vulnérabilités. Nous avons mal préparé le pays aux défis géopolitiques auxquels nous faisons face. Nous avons vécu en toute sécurité sous l’aile de l’unique superpuissance du monde, convaincus que la paix et la prospérité seraient éternelles.Nous savons maintenant que nous sommes devant une nouvelle réalité.J’ai souvent rappelé l’influence de notre pays à l’échelle mondiale grâce à nos deux langues officielles. Cela devrait également s’appliquer à nos ressources en matière de renseignement et de défense. Nous avons accueilli plusieurs générations d’Ukraino-Canadiens ainsi que les enfants de milliers d’immigrants qui ont conservé leur langue et leur héritage avec fierté. Nous devrions aussi les soutenir par une diplomatie et des services de renseignements et de défense de calibre mondial.Il ne suffit pas pour un politicien de se présenter devant le microphone pour déclarer que notre force réside dans notre diversité. Cela doit aussi se traduire en action. Cela doit nous permettre d’exercer une influence plus importante que celle dont on nous estime capables.Ce matin, à Kiev, des enfants se sont réveillés non pas à la voix tendre de leurs parents, mais aux bruits terrifiants de missiles et de bombes. Leur vie a changé à tout jamais.La nôtre aussi.