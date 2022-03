La professeure Rachel Cox. Source: Site web de l'Université du Québec à Montréal

La semaine de relâche bat son plein, sauf que les facultés ne sont pas entièrement fermées. La question se pose : qu'est-ce qui les anime ?La professeure au Département des sciences juridiquesa remporté l’édition 2021 du prix de l'Association canadienne droit et société pour le meilleur article.Intitulé « Du harcèlement sexuel sans conséquence pour la victime? Analyse discursive de la jurisprudence du Tribunal administratif du travail du Québec », son article analyse le discours des juges du Tribunal administratif du travail du Québec en matière de harcèlement sexuel.Le texte de Mme Cox est l’un des rares à apporter des contributions à différents aspects de la recherche sociojuridique, que ce soit sur le plan méthodologique, sur le thème du harcèlement sexuel et du harcèlement en milieu de travail, ainsi que sur le plan de l’analyse féministe du droit.Après plusieurs mois de développement, la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés a lancé un nouveau site internet Le nouveau site met en lumière l’ensemble des réalisations de la Chaire et les projets de l'équipe de chercheurs. Conçu par le Centre de services en technologies de l'information et en pédagogie, il offre une navigation plus intuitive et répond aux normes actuelles, afin d’optimiser l’expérience des utilisateurs.Sous la responsabilité de la professeure titulaire, cette Chaire se concentre sur la recherche et la diffusion des connaissances des questions entourant le droit des personnes aînées.​​Le Carrefour étudiant de la Faculté de droit se tiendra au Centre culturel de l’Université, le 9 mars prochain, entre 10 h à 14 h.Ce rendez-vous est destiné aux étudiants du premier cycle en prévision de leur choix de cours pour leur deuxième année et troisième année d’études. Les étudiants pourront en apprendre davantage sur les activités cliniques, les concours, les activités intégratives et les autres options qu’offre la faculté.De plus, les représentants de plusieurs programmes de cycles supérieurs seront sur place pour répondre aux questions.Pour plus d'informations ou pour vous y inscrire, cliquez ici La Faculté de droit souligne le parcours de Me, avocate et conseillère en affaires. Elle pratique en droit des affaires et commercial pour Excelsior avocats et conseillers d’affaires, depuis 2018.Avant de fonder son cabinet en 2016 et en 2018, elle a travaillé à titre d’avocate en droit des affaires, marques de commerce et litige chez Boivin Desbiens Senécal Letendre pendant près de deux ans et demi. Aussi, elle cumule plusieurs années d’expérience à titre de conseillère juridique pour Marque d’or, comme procureure représentant l’Association de la construction du Québec à la Commission Charbonneau.Me Charles s’est déjà impliquée au sein de la Jeune Chambre de commerce haïtienne de Montréal comme vice-présidente de 2013 à 2015 et s’occupe de la gestion administrative et juridique à l’Association de Basket-ball de Laval.Diplômée de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, elle a été admise au Barreau du Québec en 2010. Elle a également suivi une maîtrise en Common Law à l’Université de Sherbrooke.