Sources: Site web de Norton Rose Fulbright et Shutterstock

Course aux stages : quatre dates clés

Du 4 au 8 février : ouverture du portail ViRecruit. Les étudiants participants déposent leurs dossiers de candidature en ligne ;

: ouverture du portail ViRecruit. Les étudiants participants déposent leurs dossiers de candidature en ligne ; Du 4 février au 14 mars : communication et rencontre prohibée entre les courseurs et les cabinets signataires, à l’exception des rencontres ayant lieu dans le cadre d’activités organisées par les universités et de tierces parties ;

: communication et rencontre prohibée entre les courseurs et les cabinets signataires, à l’exception des rencontres ayant lieu dans le cadre d’activités organisées par les universités et de tierces parties ; Du 21 février au 25 février : semaine d’appels désignée. Les cabinets contactent des étudiants pour planifier les premières entrevues ;

: semaine d’appels désignée. Les cabinets contactent des étudiants pour planifier les premières entrevues ; À partir du 14 mars : les entrevues commencent, aucune ne pouvant avoir lieu avant cette date. Les offres d’embauches, quant à elles, ne peuvent pas être formulées avant le vendredi 25 mars.

L’incident technique serait survenu vers la mi-février ; des étudiants de l’Université de Montréal auraient reçu par accident des courriels de convocation en entrevue, soit environ une semaine avant la période d’appels désignée.C’est un message transmis le 17 février dernier aux courseurs de l’UdeM qui nous a mis la puce à l’oreille. Ce message, dont nous possédons une copie, admet qu’une « petite erreur technique du côté de Norton Rose » a conduit des étudiants à recevoir des courriels de convocation par erreur.La publication ne précise pas le nombre de courriels qui ont été envoyés. Nous ne savons pas non plus si cette erreur technique a affecté d’autres universités.Joint par Droit-inc, Norton Rose Fulbright a décliné notre demande d’entretien. « Relativement à l’erreur technique, je tiens à confirmer que nous avons pris les mesures nécessaires pour rectifier la situation et nous en excuser », indique le cabinet par courriel.Contactée par Droit-inc, la vice-présidente au développement professionnel de l’AED Montréal,, n’avait pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes. Nous l’avons contactée par courriel pour discuter de la course aux stages.L'incident ne semble avoir suscité aucun émoi sur le Forum de la course aux stages.Legallover précise tout au plus qu’il y aurait eu un « bug informatique ».« (...) les candidats de l’an dernier ont reçu un courriel automatisé de la course 2021. J’ai entendu que Norton contacte les gens concernés pour expliquer l’erreur et qu’ils vont commencer les vrais appels lundi le 21 comme prévu. »À noter que nous n’avons pas été en mesure de confirmer la véracité de ces allégations.