Meest décédé d’un cancer agressif du cerveau à l’âge de 68 ans, le 28 février dernier, à Ottawa.À la retraite depuis juin 2020, il a dévoué sa carrière professionnelle au droit.Diplômé en administration des affaires et en droit de l’Université d’Ottawa, il a été admis au Barreau de l’Ontario en 1980. Il s’est joint pour la première fois chez BLG en tant que stagiaire puis avocat, en 1978.Devenu associé en 1984, il a agi à titre de directeur associé de 1995 à 1998 et, plus récemment, a dirigé le groupe national de droit commercial et corporatif au cabinet. Me Jolicoeur était également membre du Conseil national et du comité de gestion régional d’Ottawa.Sa pratique se concentrait en droit des sociétés, droit des affaires et droit commercial pour les grandes entreprises, les institutions financières, les sociétés d’État, les institutions publiques et les organismes à but non lucratif.Pendant dix ans, il a été chargé de cours du cours de formation professionnelle du Barreau du Haut-Canada à Ottawa. En plus de donner des conférences et des formations, il a enseigné le cours sur le droit des affaires à l'Université d'Ottawa.« Marc Jolicoeur incarnait l’intégrité. Il la conjuguait à une élégance raffinée et à un leadership authentique et intuitif. Il a été un ami, un mentor et un collègue pendant plus de trente ans, et je sais qu’il manquera énormément à ceux qui se souviendront de son dévouement, de sa sagesse et de son sens de l’humour », a affirmé, vice-rectrice aux Relations extérieures de l’Université d’Ottawa.Avec son épouse,, ils ont créé la bourse d’études destinée aux étudiants inscrits au premier cycle à la Section de common law et à l’École de gestion Telfer de l'Université d’Ottawa.« Nous sommes attristés par le départ de M. Jolicoeur. Il était un gentleman et un ami pour tous ceux qui le côtoyaient. Nous garderons de lui le souvenir d’un leader hors pair et d’un bâtisseur dont la générosité n’avait pas de limite. Il a été pendant de longues années un des plus grands défenseurs de l’Université d’Ottawa », a déclaré, recteur et vice-chancelier de l'Université d’Ottawa.Engagé au Bureau des gouverneurs pendant 15 ans, il y a occupé le poste de président pendant sept ans. Il a également participé à différents comités et campagnes de financement pour l’Université d’Ottawa.« Son leadership a fait de l’Université une institution modernisée, viable et, surtout, axée sur les besoins des étudiants et des employeurs. L’implication communautaire et le jugement politique de Marc ont permis à l’Université d’accroître son rayonnement et surtout d’occuper une position d’influence qui fait l’envie de bien d’autres (…) », a souligné, ancienne procureure générale de l’Ontario et ministre déléguée à l’Office des affaires francophones.Durant sa carrière, l’avocat s’est impliqué au sein de conseils d’administration d’une trentaine d’organismes dont Centraide, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, la Fondation de l’Université d’Ottawa, l’Hôpital Civic d’Ottawa, la Fondation Michaëlle-Jean, La Cité collégiale, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario et le Regroupement des gens d’affaires d’Ottawa.« Marc Jolicoeur laissera l’empreinte d’une personne dévouée, enthousiaste et profondément engagée », a ajouté, professeure en droit et ancienne membre du Sénat.Il a reçu de nombreux prix et distinctions soulignant son travail et son implication, dont l’Ordre d’Ottawa en 2012, la Médaille commémorative du Jubilée de la reine en 2003, le prix André Mailhot la plus haute distinction de Centraide Canada en 2002 et le prix Gordon F. Henderson de l’Association du barreau du comté de Carleton en 2001.Ses funérailles se dérouleront le 18 mars à 13 h au cimetière Beechwood. Ses amis sont invités à se recueillir au cimetière Beechwood, le jeudi 17 mars de 16 h à 20 h. L'Université d'Ottawa organisera plus tard une cérémonie de commémoration à sa mémoire.Ses proches et collègues continuent d'écrire des messages de sympathie à l’attention de sa famille ici