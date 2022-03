Le professeur à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, Pierre-Martin Tardif. Sources: Sites web de l’Université de Sherbrooke et de l’ABC-Québec

Il s’agit d’un enjeu universel : la protection de données concerne tous les avocats, quel que soit leur domaine de pratique.« Ce n’est (pourtant) pas simple », clame au téléphone le professeur à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke,Et il s’agit d’une « tendance lourde ». La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé n’indique cependant pas quelles mesures techniques les entreprises doivent adopter pour sécuriser les renseignements personnels.La prochaine formation de l’ABC-Québec vise précisément à s’immiscer dans cette faille.Intitulé Apocalysme des données : conjuguer technique et juridique pour atteindre la conformité en matière de protection des données, l’événement se déroulera en ligne le 13 avril prochain.« Se cacher la tête dans le sable ne nous fera pas avancer (...) Il faut se questionner aujourd’hui (au sujet des nouvelles technologiques, NDLR) pour être à jour dans le futur. »À noter que l’événement est reconnu par le Barreau et la Chambre des notaires dans le cadre des programmes de formation continue.Vous pouvez vous inscrire ici M. Tardif n’a pas hésité longtemps avant de se lancer. Il a accepté d’offrir ses lumières comme conférencier, au côté deet de, rapidement après avoir été sollicité par l’un des responsables de l’activité, Me, de Lavery.« C’est un événement collaboratif, qui réunit des personnes bien pensantes. Nous avons adopté différentes perspectives pour favoriser les échanges entre nous », explique-t-il au téléphone.Au-delà du casting, le professeur de l’Université de Sherbrooke semble enthousiasmé par le sujet de la conférence. Il espère pallier le vide qui existe selon lui entre le domaine juridique et le domaine technologique du point de vue de la protection des données.« Certaines personnes croient être bien protégées sans toutefois s’apercevoir des risques qui existent, par exemple du point de vue de leurs façons de faire. »« Les avocats, de façon générale, tiennent bien leurs dossiers, mais il est important de comprendre où ils stockent leurs données. Les fournisseurs ne sont malheureusement pas toujours très transparents. Certaines clauses peuvent sembler anodines, mais il s’agit parfois de portes ouvertes sur les données », illustre-t-il.L’intérêt de la formation est renforcé selon M. Tardif par le projet de loi 64, qui vise à moderniser des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels.« Il y a plusieurs nouvelles obligations avec le projet de loi 64. Cela touche tout le monde, y compris les clients des avocats ».C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il compte adopter deux perspectives adaptées aux besoins des avocats.« Ça va passer vite. Nous allons adopter deux perspectives, notamment celle de l’avocat par rapport à sa clientèle, mais aussi sur la façon dont il peut donner des conseils. L’avocat en apprendra autant sur les données qu’il détient (et la façon dont il peut les protéger, NDLR) que sur les conseils à offrir à sa clientèle.Rappelons que l’événement se tiendra le 13 avril prochain. Pour vous inscrire, cliquez ici