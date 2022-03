Me Meïssa Ngarane. Source: Site web de LinkedIn

En l’espace d’une décennie, Me Meïssa Ngarane est passé du statut de stagiaire à celui d’associé chez Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon.C’est en 2012 qu’il est arrivé au cabinet comme stagiaire en droit. Et dès son admission au barreau, la même année, Me Ngarane a poursuivi au sein du cabinet montréalais pour pratiquer dans le domaine du litige. Il concentre sa pratique dans le domaine de l’assurance et de la responsabilité.Avant son entrée chez Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, Me Ngarane avait effectué des stages dans les services juridiques de Via Rail Canada, puis de la firme de génie-conseil Genivar.Me Meïssa Ngarane détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, et un baccalauréat en arts avec une majeure en sciences politiques de l’Université Concordia. Ses études l’ont amené à étudier à l’Université de Montpellier I.Me Meïssa Ngarane est membre de l’Association du Jeune barreau de Montréal. Il est également membre et secrétaire du conseil d’administration de Vues d’Afrique, un OBNL qui diffuse des productions culturelles sur l’Afrique et les pays créoles, notamment à travers son festival international de cinéma Vues d’Afrique.Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon fête cette nomination avec une publication sur Facebook. « Meïssa a commencé en tant qu’étudiant chez nous, il est l’un de nos « Bébés LRMM » comme nous nous plaisons à les appeler. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous avons été témoins de tous les échelons qu’il a gravis au fil des années et que nous continuerons d’applaudir chacun de ses succès! »