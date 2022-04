Jeremy Diamond est sur plusieurs panneaux publicitaires.

C’est dans ce contexte que le conseil de discipline du Barreau de l’Ontario vient de rejeter la sentence proposée conjointement par le syndic du barreau et la défense, rapporte le quotidien Toronto Star La publicité trompeuse des avocats est monnaie courante ailleurs au pays, surtout dans le domaine des dommages corporels. Au point où le Barreau de l’Ontario a ajouté des dispositions pour encadrer la publicité jugée trompeuse par les avocats.On voulait ainsi s’attaquer à plusieurs réclames faisant état, sans fondements, d’une « vaste expertise en litige » qui n’existe pas, ou évoquent des gains assurés, ou parle de la caution d’une célébrité qui n’a jamais fait affaire avec eux. Jeremy Diamond est bien connu dans le région métropolitaine de Toronto : son visage est sur plusieurs panneaux publicitaires. Le problème, c’est que la plupart de ses messages violent la déontologie des avocats ontariens. Devant le conseil de discipline, il admettait d’ailleurs avoir sciemment enfreint les règles pendant plusieurs années.Ses panneaux publicitaires omettent par exemple de dire que son cabinet référait la plupart des dossiers obtenus via ses pubs à d’autres firmes, contre commission. Ou affirmaient que Diamond Law était composé des meilleurs avocats de Toronto.Des procédures en discipline intentées contre lui depuis plusieurs mois se poursuivent, alors que Jeremy Diamond conteste la décision du conseil de discipline. Les parties s’étaient mises d’accord pour infliger une réprimande et 40 000 dollars d’amendes à l’avocat. Mais le conseil de discipline a contesté la proposition, et rejette la sentence dans un décision rendue récemment Jeremy Diamond s’est quelque peu assagi, mais continue de promouvoir sa marque à l’aide de publicités tapageuses. Il se dit d’abord un homme d’affaires avant d’être un avocat, et se pose en champion du marketing des services juridiques.Le conseil de discipline est ainsi d’avis que la réprimande est trop clémente « dans le contexte de manquements à l'honnêteté et à l'intégrité qui ont duré si longtemps et touché un si large public, faisant en sorte qu'une personne raisonnable et informée s'inquiéterait du fait que la réglementation des professions juridiques ne prend pas l'honnêteté et l'intégrité au sérieux », peut-on lire dans la décision.Plusieurs critiques de Jeremy Diamond citées par le Toronto Star estiment qu’une suspension du droit de pratique est un minimum pour un avocat qui s’est permis d’afficher des publicités trompeuses si longtempsCes critiques déplorent également que le régime de surveillance du Barreau de l’Ontario pour ce type d’infractions ne soit rien de moins que laxiste. Jamais un avocat n’a été l’objet d’une sanction autre qu’une mise à l’amende. Et ce, même s’ils mentent sciemment, comme lorsque l’une d’entre eux affirme que Larry King la recommande chaudement, alors que le défunt animateur américain l’a tout simplement interviewé.Ou lorsqu’un avocat qui s'autoproclamait «numéro 1» pour la satisfaction des clients et se vantait de leur faire gagner des millions de dollars par année a été reconnu coupable d’inconduite professionnelle par le Barreau de l’Ontario et condamné… à 5 000 dollars d’amende.Les amendes de quelques milliers de dollars sont risibles face à des campagnes publicitaires trompeuses dans lesquelles des millions de dollars sont investis. De son propre aveu, Jeremy Diamond a investi 5 millions de dollars par année dans ses publicités.Une amende de 40 000 dollars, dans son cas, n’est pas un incitatif à respecter les règles, mais simplement le coût de faire des affaires.Et les avocats qui savent se vendre mais qui sont de piètres juristes raflent des clients aux bons praticiens, au détriment du public.Et de la justice.