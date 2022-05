Me Maryska Garon. Source: LinkedIn

Un nouveau chapitre commence pour: cette ancienne technicienne juridique, qui a notamment travaillé chez Therrien Couture Joli-Coeur, acquiert le titre d’avocate.Me Garon travaille maintenant chez Poudrier Bradet, le cabinet qui l’a parrainé lors de son stage de formation professionnelle du Barreau.« Il y a 7 ans, je faisais mes premiers pas dans le monde du droit en entamant le programme de Techniques juridiques. Un parcours avec des hauts comme des bas s’en est suivi, mais tous ces efforts ont porté fruit. Assermentée récemment, c’est aujourd’hui que j’entame un nouveau chapitre de ma vie », s’enthousiasme-t-elle.Me Garon a commencé sa technique juridique en 2014, au Cégep de Garneau. Elle a travaillé un peu plus d’un an comme technicienne juridique chez TCJ, avant de se joindre, en 2018, à la CNESST à titre d’agente de prévention.Cette expérience d’un an et demi cadre bien avec la mission de son nouvel employeur, qui se consacre notamment à la défense des travailleurs, des cadres et des organisations syndicales.Chez Poudrier Bradet, Me Garon est d’ailleurs appelée à assister ses collègues dans différents mandats de recherche et de rédaction juridique dans des litiges de droit de l’emploi et à la santé et sécurité du travail.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a travaillé en 2020 comme auxiliaire de recherche pour le professeur