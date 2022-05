L’équipe de BLG était composée, entre autres, de Neil Hazan, de Cassandra Florio, de Danielle Windt et de Jacky Wong. Sources: Sites web de The Athletic, de The New York Times et de BLG

La nouvelle remonte peut-être à loin, mais il y a encore à dire sur les avocats : le New York Times a annoncé le 6 janvier dernier avoir conclu une entente pour acquérir le site sportif The Athletic, une transaction à 550 millions de dollars.Le site internet est une plateforme par abonnement qui couvre l'actualité de plus de 200 organisations sportives américaines et internationales.Dans le cadre de cette transaction, Borden Ladner Gervais a agi à titre de conseiller canadien The New York Times Compagny, avec une équipe composée de(Droit des sociétés),(Droit des sociétés),(Fiscalité) ,(droit de la concurrence & revue des investissements étrangers),(Pensions & Benefits) ,(droit du travail et de l’emploi),(Litiges),(Litiges), Katherine Stanger (Droit des sociétés), Jordan Kay (Droit des sociétés),(Droit des sociétés),(Droit des sociétés),(Droit des sociétés),(Stagiaire),(droit du travail et de l’emploi),(propriété intellectuelle) and(Droit des sociétés).Allen & Company LLC a agi en tant que conseiller financier tandis que Morgan, Lewis & Bockius LLP a aussi agi en tant que conseiller juridique de The New York Times Company.LionTree Advisors LLC a agi en tant que conseiller financier et Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP en tant que conseiller juridique de The Athletic.Avec cette transaction, le prestigieux quotidien espère devenir un leader dans le domaine du journalisme sportif.« Le New York Times offre déjà une excellente couverture sportive, mais un produit unique comme The Athletic va nous permettre d’offrir beaucoup plus à nos lecteurs et à tous les amateurs de sports. Avec l’une des meilleures équipes de reporters sportifs sur la planète, The Athletic sera un complément important pour le Times », a indiqué en janvier dernier la présidente et chef des opérations,, selon La Presse.