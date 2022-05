Félix Leblanc-Prat. Source: Site web de l’Université de Montréal

Les professeurs Thomas Burelli et Alexandre Lillo. Source: Site web de l’Université d'Ottawa

La doyenne de la Section de droit civil, Marie-Eve Sylvestre. Source: Site web de l’Université d'Ottawa

Tina Piper, professeure agrégée, et Darren Rosenblum, professeur.e titulaire. Source: Site web de l’Université McGill

Cette semaine, les Facultés de droit ont plusieurs actualités, à commencer par une nouvelle murale, une distribution d’arbres, la création d’un jeu vidéo et la soutenance de thèses…, étudiant en deuxième année du baccalauréat à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, a remporté le prix Pierre E. Audet pour son texte intitulé « Le pouvoir discrétionnaire du juge et ses limites dans l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés », rédigé sous la direction de, doctorante en droit, à l'occasion de la 11e édition du Concours de rédaction juridique 2021-2022 organisé par la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe Pigeon de l'Université Laval.La Faculté de droit a dévoilé récemment une nouvelle murale qui orne une partie du corridor au deuxième étage, près du Café Acquis de droit.La murale en question célèbre la diversité culturelle. Elle a été réalisée par la peintre et muraliste montréalaise d’origine haïtienne MALICIOUZ.Deux autres œuvres devraient être réalisées au cours des prochains mois à la Faculté.Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la communauté universitaire de l’Université de Sherbrooke pourra obtenir gratuitement des arbres fournis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.Les étudiants, dont ceux qui étudient en droit, peuvent récupérer leur arbre à l’agora du campus principal à Sherbrooke le jeudi 19 mai prochain entre 11h30 et 13h30. Il sera aussi possible de récupérer des arbres au Campus de la Santé et au Campus de Longueuil.La section de droit civil de la Faculté de droit a créé le tout premier jeu vidéo destiné à l’enseignement des lois sur… les jeux vidéo !Unique au Canada, cet outil pédagogique intitulé « Reset 2047 » a été développé par les professeurset. Ils ont conçu cet outil à partir de leur cours de droit des jeux vidéo.Le jeu, qui se déroule en français dans un cadre futuriste dystopique, compte 40 personnes, 400 scénarios et un héros : la personne qui joue.Précisons que les professeurs Burelli et Lillo ont récemment participé au projet de reconstitution virtuelle de l’entrée du pavillon Fauteux de la Faculté de droit à l’aide du jeu Minecraft.Trois professeurs de l’Université d’Ottawa,et, ont chacun obtenu de nouvelles promotions.Les profs Ferron Parayre et Skolnik deviennent professeurs agrégés, tandis que leur collègue Mariève Lacroix accède au rang de professeure titulaire.« Ces promotions marquent de grands moments dans la carrière de nos collègues, mais elles sont aussi la source de célébrations pour toute notre communauté. Les membres de la Section de droit civil se joignent à moi pour vous offrir nos félicitations bien méritées », indique la doyenne de la Section de droit civil,Audrey Ferron Parayre est membre du Centre de droit, politique et éthique de la santé de l'Université d'Ottawa. Ses intérêts de recherche et d'enseignement portent sur le droit des personnes, le droit de la santé, l'effectivité du droit et le transfert de connaissances.Le professeur Terry Skolnik est co-directeur du Centre de droit public de l'Université d’Ottawa. Ses recherches portent principalement sur le droit criminel et la procédure criminelle, la philosophie du droit, le droit constitutionnel, le droit et la pauvreté, et l'intersection entre ces champs de recherche.Vice-doyenne aux études au premier cycle de 2016 à 2019, Mariève Lacroix est titulaire de la la Chaire-miroir Ottawa-Lyon sur Les avatars de la personne et les enjeux contemporains du droit privé de la responsabilité et co-directrice du Centre sur les cultures juridiques et le droit civil depuis 2021.La Faculté de droit de l’Université Laval organisera le 19 mai prochain, à 15h30, un Cocktail des diplômés et amis de la Faculté de droit, ainsi qu’aux Retrouvailles 2022.La Faculté de droit tiendra à cette occasion une conférence intitulée « Le virage numérique et la transformation des métiers du droit », qui sera suivie d'un cocktail dînatoire.La conférence sera animée par la notaireet les avocatsetLe coût d'entrée s’élève à 50 $, taxes non comprises.La Faculté de droit de l’Université McGill a annoncé la nomination de la professeure agrégée,, au rôle de vice-doyenne à l’enseignement et de, professeur.e titulaire, au rôle de vice-doyen.ne aux études supérieures.Leurs mandats de deux ans débuteront respectivement le 1er septembre 2022 et le 1er août 2022, alors que les vice-doyennes actuellesetauront complété trois ans dans ces rôles.« Je suis ravi que des collègues d’une telle sagacité, d’une telle énergie et d’un tel dévouement assument ces rôles essentiels à l’autogouvernance collégiale de la Faculté et je me réjouis de la contribution que leur leadership saura apporter », a déclaré le doyenL’enseignement et les recherches de Tina Piper portent sur le droit de la propriété intellectuelle et l’histoire du droit. Elle est la coauteure de la monographie Putting Intellectual Property in its Place : Creative Labour and the Everyday (Oxford University Press, 2013).Les travaux de Darren Rosenblum sont centrés sur la gouvernance d’entreprise, particulièrement sur les initiatives qui favorisent la diversité et remédient à l’inégalité des sexes. Darren Rosenblum a joint.e la Faculté de droit de l’Université McGill à titre de professeur.e titulaire en août 2021, après avoir été membre du corps professoral de la Elisabeth Haub School of Law de l’Université Pace.soutiendra le 24 mai prochain sa thèse de doctorat, intitulée « La protection internationale des attentes raisonnables de l’investisseur. Un construit arbitral ».Le jury d’évaluation sera composé de, professeurs du Département de sciences juridiques,, professeur à l’Université d’Ottawa et, professeure de droit de l’Université Polytechnique Hauts-de-France.a pour sa part soutenu sa thèse le 9 mai dernier, qui s’intitule « Dommages culturels : pour une approche restaurative de la justice et de la réparation ».Le jury d’évaluation était composé deet, professeurs à l’UQAM,, professeur au Département d’histoire de l’art de l’UQAM, et, professeure associée de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.