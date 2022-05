Me Éric Orlup. Source: Site web de BCF

Julie Chenette. Source: Site web de Chenette, boutique de litige inc.

Le litige entre l’administrateur agrééet Meconnaît de nouveaux rebondissements : le Conseil de discipline du Barreau accepte d’entendre la plainte de M. Gravel, malgré les efforts de l’avocat pour faire rejeter celle-ci.Robert Gravel reprochait à Me Orlup d’avoir tenté de l’intimider dans un restaurant Paris Grill à Sainte-Foy, le 6 août 2021, lors d’une rencontre que ce dernier aurait sollicitée.M. Gravel avait déposé quelques mois plus tôt, soit le 19 avril, une poursuite en dommages-intérêts contre l’associé de BCF Avocats d’affaires. Il a ainsi vu dans les gestes de Me Orlup une tentative d’« obstruction » qui « déconsidère » la profession d’avocat.« Me Orlup a intimidé, menacé d'exercer des représailles, et fait une représentation qui est fausse ou trompeuse et qui constitue de la coercition, de la contrainte et du harcèlement auprès du plaignant privé lors de cette rencontre », allègue le plaignant.Me Orlup s’était quant à lui tourné vers le Conseil de discipline pour faire déclarer cette plainte abusive, mais le Barreau a refusé de lui donner raison.Dans ses notes personnelles qu’il a déposées avec sa plainte disciplinaire, M. Gravel soutient que Me Orlup lui aurait proposé 15 000 $ pour mettre un terme à l’action en dommages. Il aurait aussi déclaré que tous ses confrères le soutiennent, de même que son employeur.Me Orlup lui aurait aussi dit qu’il n’avait aucune chance de gagner son action en dommages et qu’il serait condamné à payer tous les frais, y compris ceux extrajudiciaires.Sans se prononcer sur le fond, le Conseil de discipline du Barreau a jugé ses allégations suffisamment sérieuses pour décider d’entendre l’ensemble de la preuve.« Le Conseil ne peut déterminer si l’intimé a commis l’infraction qui lui est reprochée sans s’immiscer sur le terrain de l’appréciation de la preuve », illustrent MesetContactés par Droit-Inc, Eric Orlup et son avocate,, n’avaient pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.La chef du développement de clients et de la stratégie de marché chez BCF,, nous a précisé que Me Orlup « ne peut commenter le dossier tant qu’une décision finale ne sera pas rendue ».Elle a aussi précisé que le cabinet considère la plainte de M. Gravel comme « non fondée » et que la « trame factuelle est vigoureusement contestée ».Ce litige n’est pas le premier entre les deux hommes puisque Robert Gravel est à l’origine d’une autre plainte disciplinaire contre Eric Orlup , cette fois déposée le 14 août 2019. Me Orlup, qui a été condamné l’année suivante à payer deux amendes totalisant 6 000 $, a porté en appel la décision de l’Ordre devant le Tribunal des professions. La décision du Tribunal n’a pas encore été rendue.La première décision du Conseil de discipline reproche à Me Orlup de ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt de M. Gravel, et de s’être placé dans une situation de conflit d'intérêt, entre septembre et décembre 2016, dans le cadre d’un conflit entre gestionnaires des sociétés BTAQ et Ambulances 33-33.