David Johnston. Source: FBI

Les images montrant des hordes de manifestants galvanisés pars’attaquer au Capitole, au lendemain des présidentielles américaines, ont fait le tour du monde.Et dans ces images, la bouille d’un avocat spécialisé en réclamations pour dommages corporels s’affiche clairement, selon les documents judiciaires relayés par les médias américains.a été inculpé la semaine dernière pour son rôle dans les événements du 6 janvier 2021. Il est l’un des quelque 800 prévenus inculpés par la justice américaine.Son arrestation, la semaine dernière, a poussé le cabinet où il pratiquait, George Sink, en Caroline du Sud, à licencier l’avocat. Son profil n’apparaissait plus sur le site du cabinet au moment d’écrire ces lignes.Les procureurs fédéraux ont déclaré que Johnston s'était rendu à Washington pour participer au rassemblement de Trump du 6 janvier. Des images des caméras de sécurité le montrent à l'intérieur du Capitole ce jour-là, révèlent les documents judiciaires rendus publics la semaine dernière.Aux journalistes présents lors de son inculpation, David Johnston a déclaré avoir été renvoyé par le cabinet George Sink, avant même qu’il ne sorte du palais de justice.Les autorités disciplinaires des avocats de la Caroline du Sud, l’Office of Disciplinary Counsel, a suspendu « temporairement » son droit de pratique. Une suspension qu’il n’entend pas contester, jugeant que l’affaire est tellement politique qu’il serait injuste pour son autorité de réglementation d’avoir à la trancher.David Johnston entend cependant contester les accusations portées contre lui, ayant plaidé non coupable lors de son inculpation.Il fait face à 4 chefs d’accusation, portant sur des délits mineurs, dont ceux notamment d’avoir troublé l’ordre public sur les terrains du Capitole et d’avoir manifesté à l’intérieur du Capitole.Le Barreau de la Caroline du Sud indique que le droit de pratique de David Johnston n’est pas en règle et qu’il est sous le coup d’une suspension temporaire.À gauche, David Johnston, capté par les caméras de surveillance du Capitole le 6 janvier 2021. Source: FBI.