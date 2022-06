Les 12 administrateurs élus. Source: LinkedIn

Personne n’a retenu son souffle lors de l’Assemblée générale annuelle du Jeune Barreau de Montréal (JBM) le 26 mai dernier. Suite au désistement d’un candidat, l’ensemble des nouveaux administrateurs a été élu par acclamation. Le vote, qui devait avoir lieu du 19 au 26 mai, a donc été annulé.La nouvelle présidente , avocate en droit carcéral chez Surprenant Magloé Paquette Avocats, a profité de l’occasion pour révéler les trois grands axes de son programme.Au menu : une double mission au service de la diversité et de l’inclusion, la défense des intérêts des membres au service de la profession, et le rôle des jeunes avocats au service de l’accès à la justice.commence quant à lui son mandat à titre de vice-président. Ce dernier est avocat chez Gowling WLG dans le groupe du droit des affaires. Le Barreau 2017 a siégé au JBM comme administrateur responsable du Comité Affaires publiques lors des deux derniers mandats.Il a auparavant travaillé en tant que conseiller politique pour la ministre du Patrimoine canadien à Ottawa. Il lui prodiguait des conseils sur des questions relatives au Québec et sur certaines priorités nationales du gouvernement., qui pratique le droit civil et familial au Bureau d’aide juridique Côte-des-Neiges, devient administratrice. Elle siège sur le CA depuis trois ans. La Barreau 2013 occupait le poste de secrétaire-trésorière lors du dernier mandat, après avoir été responsable de l’ExtraJudiciaire pendant deux ans.L’administratricepratique en défense criminelle au cabinet Shadley Bien-Aimé. La Barreau 2018 n’est pas non plus une nouvelle venue au CA. Elle était en charge du Comité Relation avec les membres pour les mandats de 2020-2022.La Barreau 2019fait partie du cabinet Sylvestre Painchaud et associés depuis 2021. Elle se spécialise notamment en litige commercial et civil.Sensible aux enjeux sociaux, l'avocateparticipe à la mission de la Société d’Habitation et Développement de Montréal, celle de préserver l’abordabilité du parc locatif, depuis 2020.Avocat chez Deloitte Legal Canada,est administrateur et responsable du Comité TI, qui organise la conférence Legal.IT et d’autres projets à saveur technologique. Dans sa pratique, il conseille des institutions canadiennes sur des enjeux de protection des données et d’encadrement des technologies.Une avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales de Montréal joint aussi les rangs du JBM.œuvre en effet dans l’équipe de violence conjugale depuis l’an dernier. La Barreau 2018 pratique en droit criminel depuis son stage.Une spécialiste en litige civil et disciplinaire au sein du cabinet Sarrazin Plourde devient également administratrice.s’implique dans différentes organisations, notamment l’organisme Pro Bono Canada et les cliniques juridiques des universités Concordia et McGill.Le CA compte désormais une experte en droit de l’environnement, municipal et administratif. Depuis 2018, l’avocateexerce dans le cabinet Fasken à Montréal, où elle représente différentes industries.travaille comme avocate pour le cabinet de Mélanie Chaperon, spécialisé en droit du logement. Depuis mai 2020, elle est l’administratrice du comité pro bono du JBM, qui offre plusieurs services gratuits à la population.Pratiquant en litige immobilier et commercial depuis 2017,a fondé son propre bureau trois ans plus tard. Il s’implique au JBM depuis son assermentation. Il était administrateur et responsable du comité Marketing pour le mandat de 2021-2022.Au sein de Gasco Goodhue St-Germain,axe sa pratique sur la responsabilité civile, le droit des assurances et le droit administratif. La Barreau 2017 plaide régulièrement devant les différents tribunaux du Québec.Le dernier et non le moindre administrateur est, avocat au sein du groupe litige chez Langlois Avocats à Montréal. Il concentre sa pratique en litige civil et commercial, droit administratif et droit disciplinaire.