Alexandra Paquette. Source: Site web du JBM

La présidente pour l’exercice 2022-2023 vient d’être élue par acclamation, et c’est Mequi débutera son mandat le 26 mai prochain.Avocate chez Surprenant Magloé Paquette Avocats, Me Paquette pratique le droit carcéral, en plus de plaider devant la Commission canadienne des droits de la personne et de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire.Elle est membre du conseil d’administration du Centre de crise de l’Ouest de l’île, bénévole à la Clinique juridique de Saint-Michel et vice-présidente du JBM 2021-2022.La vice-présidence du JBM échoit quant à elle à Me, de Gowling WLG où il fait partie du groupe de droit des affaires. Me Suri a également été élu par acclamation. Il a travaillé auprès de Juripop, en plus d’agir comme conseiller politique au ministère du Patrimoine canadien à Ottawa. Il a été administrateur responsable du Comité Affaires publiques du JBM lors des deux derniers mandats.C’est Me, avocat chez Bernard, Roy qui est le président sortant pour le prochain exercice.Par ailleurs, le JBM compte 13 candidatures pour composer son prochain conseil. Saluant l’arrivée de nouveaux visages au sein de l’organisation, la directrice générale du JBM Mese félicite que « plusieurs bénévoles qui participaient à des comités depuis quelques années (aient) décidé de s’impliquer davantage ».Les 13 candidatures proviennent de milieux et domaines de pratique diversifiés, indique le JBM, ce qui lui permettra de mieux servir les intérêts des membres, peut-on lire dans le communiqué annonçant les candidatures.Me, Aide juridique de MontréalMe, Shadley Bien-AiméMe, Sylvestre Painchaud et associésMe, Société d’Habitation et Développement de MontréalMe, Deloitte Legal CanadaMe, Directeur des poursuites criminelles et pénalesMe, Sarrazin PlourdeMe, Desjardins CôtéMe, Fasken Martineau DuMoulin l.Me, Mélanie Chaperon, avocateMe, Sbai Avocats incMe, Gasco Goodhue St-GermainMe, Langlois avocatsIls se disputent 12 postes d’administrateurs.Le vote électronique se tient du 19 au 26 mai 2022, à 16h30, et les résultats seront dévoilés lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 26 mai en début de soirée.