Pierre Lemieux n’est plus... Source: Université Laval

Le professeur et chercheurest décédé à l’âge de 71 ans.Professeur émérite de la faculté de droit de l’Université Laval, Pierre Lemieux a eu un rôle important du point de vue académique et professionnel, particulièrement en droit administratifPierre Lemieux a été professeur durant 41 années à la faculté de droit de l’Université Laval. Ce chercheur a été doyen à deux reprises de la faculté de droit, dont il a développé les relations y compris au niveau international. Il a été professeur invité en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du sud.« Le professeur Lemieux jouissait d’une renommée mondiale pour ses travaux et publications en droit administratif, et était reconnu pour avoir tissé un grand réseau de relations internationales, notamment dans des organismes de la francophonie, permettant à la Faculté de droit et plus généralement à l'Université Laval de développer de fructueux partenariats », salue la faculté de droit de l’Université Laval, par communiqué.Pierre Lemieux a dirigé l’Institut québécois des Hautes études internationales de l’Université Laval. Il était président du conseil scientifique de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne.Le chercheur a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées et des ouvrages collectifs. Il a rédigé un ouvrage en droit administratif, mis à jour minutieusement. Il a prononcé de nombreuses conférences en divers endroits dans le monde, signe de la qualité et de la notoriété de ses travaux.Une fois à la retraite, Pierre Lemieux a continué d’oeuvrer, en tant que professeur associé. Il était également le porte-parole de l’Université Laval au sein du Comité de négociation de la convention collective UL-SPUL.L’Université Laval lui a décerné le titre de professeur émérite « pour témoigner de sa carrière remarquable et de son engagement soutenu envers la mission universitaire ».Pierre Lemieux était docteur en droit de l’Université d’Aix-Marseille.« Un collègue rare, à l’autorité naturelle, d’une élégance pleine de courtoisie et de bienveillance et à l'humour toujours délicat, que je me réjouissais de retrouver à l’occasion de chaque rencontre, aussi bien à Bordeaux, qu’à Paris, à Laval, en Europe centrale ou encore au Vietnam dont je garde mille souvenirs et notamment celui plein de charme de nos déambulations avec Pierre et Nicole dans les ruelles pittoresques de Hanoi », salue, professeur de droit à l’Université de Bordeaux, en France, sur le site de l’Université Laval.Le communiqué de l’Université Laval souligne les qualités humaines du professeur. « Pierre Lemieux était non seulement un juriste hors pair, mais également un être d’un profond humanisme. Ses valeurs et sa bienveillance auront touché et marqué plusieurs générations d’étudiantes et étudiants ainsi que de collègues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Québec. »Pierre Lemieux laisse dans le deuil son épouse, ainsi que ses enfants Nicolas-Pierre et Emmanuelle, ainsi que quatre petits-enfants et les deux enfants de son épouse.