Mes Karine Emond, Patrick Shea, Charles-Étienne Pressé et Michael M. Donahey. Sources: Sites web de Christie Innomed, McCarthy Tétrault et Snell & Wilmer

Me Thomas Moring. Source: Site web de Jaburg Wilk

Christie Innomed serait-elle en mode croissance ? C’est du moins ce qu’assure l’entreprise, fondée à Montréal en 1954, qui vient d’annoncer l’acquisition de l’entreprise américaine Comp-Ray, basée en Arizona.Cette transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait permettre à l’entreprise spécialisée dans la santé et la sécurité des soins aux patients de devenir la « plus grande » société œuvrant dans ce milieu.Jointe par Droit-Inc, Me, chef du contentieux de Christie Innomed, explique que l’entreprise désirait prendre pied aux États-Unis pour pallier au ralentissement de sa croissance au Canada.Dans le cadre de cette transaction, Christie Innomed était représentée à l’interne par Me Emond et à l’externe paret, de McCarthy Tétrault. Ces derniers ont été appuyé par, du cabinet américain Snell & Wilmer, de Phoenix.« J’ai adoré travailler avec eux, lance Karine Emond. Bravo à Patrick Shea, car ce fut très rassurant d’être supporté à l’interne par une équipe aussi chevronnée. C’était extraordinaire, pour moi, qui n’est pas une avocate de fusion et d’acquisition, de me fier à leur expertise et à leurs connaissances. »Comp-Ray était de son côté représentée par, de Jaburg Wilk.Christie Innomed espère maintenant être en mesure d’offrir à ses clients ce que les acteurs du milieu nomment un plus grand portefeuille de « Solutions et de services Multi-Fournisseurs (MVS) ».« Cette nouvelle acquisition nous permettra de continuer à développer notre vaste gamme de solutions, d'optimiser notre chaîne d'approvisionnement avec comme objectifs de toujours pouvoir en offrir plus à nos clients et partenaires », ajoute pour sa part, président et chef de la direction de Christie Innomed.Karine Emond précise que Christie Innomed pourra aussi bénéficier d’un « transfert de connaissances » grâce à sa filiale américaine. Du point de vue du savoir-faire, elle croit par exemple que les techniciens des deux entreprises bénéficieront des formations qui seront données pour les aider à comprendre les produits, équipements et services spécifiques aux deux entreprises.Karine Emond explique que l’entreprise montréalaise a l’ambition de poursuivre sa croissance au sud de la frontière maintenant qu’elle y a pris pied. Elle confirme que Christie Innomed veut enchaîner les acquisitions au fil des prochaines années.Et elle croit qu’une telle croissance pourrait bénéficier à la population dans la mesure où elle permettrait aux hôpitaux d’ici et des États-Unis de réduire leurs factures de maintenance.« En élargissant notre offre de service MVS, nos techniciens seront plus à même d’offrir aux hôpitaux des conseils pour assurer la réparation et la maintenance de leurs équipements et logiciels médicaux. Les hôpitaux pourront, si nous réussissons à entretenir leur parc d’équipement, réduire leurs coûts de maintenance. Cela veut ultimement dire plus d’argent pour les soins à la population. »