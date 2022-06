Me Christian Chidiac. Source: Lavery

D’un groupe international à un cabinet indépendant : c’est le chemin parcouru par, qui a quitté le Groupe L’Oréal le mois dernier pour intégrer les rangs de Lavery.Le Barreau 2020, qui exerce principalement en droit commercial et transactionnel, s’est joint au groupe de Droit des affaires. Il assure que sa décision a été prise pour des motifs tant professionnels que personnels.« Je voulais travailler sur des dossiers complexes et importants, avec une pratique de droit des affaires très diversifiée. D'un point de vue plus personnel et relationnel, mes échanges avec chacun des intervenants du cabinet ont toujours été très cordiaux et Lavery semble accorder une grande importance au bien-être de ses employés », indique-t-il en ligne.Me Chidiac croit que sa pratique comme conseiller juridique en contentieux lui a permis de développer une perspective centrée sur les enjeux et les besoins des clients.Christian Chidiac a travaillé comme étudiant en droit chez Gowling WLG entre octobre 2019 et décembre 2019. Il a travaillé chez L’Oréal pendant un an, après avoir passé sept mois comme stagiaire au sein de l’entreprise.Me Chidiac a complété un Juris Doctor et un baccalauréat en droit civil à l’Université de Montréal. Il est bachelier en relations internationales de la même institution. Joint par Droit-Inc, il a décliné notre demande d’entretien.