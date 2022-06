Plusieurs professionnels de BCF Avocats d’affaires ont pris part au Grand défi Pierre Lavoie.Vous en doutez ?La photo parle d’elle-même.Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedInL’équipe de Blake a elle aussi pédalé !Philippe Bourassa et ses collègues ont parcouru ensemble plus de 2 300 kilomètres. Une belle récolte, quoi !Source : Philippe Bourassa / LinkedInC’est un nouveau départ !Le cabinet Fasken a en effet accueilli de nouveaux stagiaires pour la période estivale. Ils sont jeunes, et semblent prêts à entreprendre cette nouvelle expérience !Source : Lucas Noradounkian / FaskenSur une note plus légère, prenons un moment pour souligner la présence de Fasken à la finale du tournoi de soccer du jeune Barreau de Québec.Source : Danny Galarneau / FaskenLe cabinet GBV Avocats d’affaires compte parmi ses clients le Chantier Davie Canada !GBV a notamment accompagné le chantier dans le cadre de son processus de qualification au titre de partenaire de la Stratégie Navale Canadienne, ce qui pourrait lui permettre d’obtenir des contrats fédéraux de plus de 10 milliards de dollars canadiens.Source : GBV Avocats d’affaires / LinkedInSaviez-vous que McCarthy Tétrault est l’un des cabinets d’avocats canadiens à avoir parrainé la fondation de la conférence PRISME. Avec l'objectif d'être la plus importante conférence juridique LGBTQ2S+ au Canada, l'événement hybride s’est tenu au centre-ville de Toronto les 18 et 19 juin.Source : Steeves Bujold / LinkedIn