Murielle Laberge, la rectrice de l’UQO et la professeure Me Julie Bourgault. Source: Site web de l’UQO

Depuis un demi-siècle, aucun nouveau programme de baccalauréat en droit n’avait été créé au Québec.C’est désormais le cas, puisque l’Université du Québec en Outaouais (UQO) offrira son propre programme à compter de l’automne 2023. Le programme pourra accueillir une cohorte annuelle de 65 étudiants, qui n’auront plus à franchir la rivière des Outaouais pour étudier en droit.Plusieurs éléments ont motivé la création de ce baccalauréat en droit, a expliqué, la rectrice de l’UQO, lorsqu’elle a présenté le projet au Conseil d’administration du Barreau du Québec au mois de février, accompagnée de la professeure Meet de la chercheuseLes trois représentantes de l’UQO ont mis de l’avant « l’accessibilité aux études en droit dans la région et la formation locale de professionnels, le contexte historique universitaire, l’appui de la communauté juridique de la région, les multiples avenues de carrières dans la région des milieux juridiques et non juridiques, et la pérennité de l’offre de services juridiques en Outaouais », relate le procès-verbal du conseil d’administration.Le Comité de la formation du Barreau avait préalablement approuvé le programme, dont l’élaboration a débuté en 2018.Le Conseil d’administration du Barreau a cependant donné lieu à un débat. Certains membres ont dit se questionner sur l’opportunité de créer un nouveau programme dans la région, considérant la proximité de la faculté de droit à Ottawa.Le conseil d’administration a fini par accepter les conclusions du Comité de la formation des avocats.Le gouvernement du Québec a prévu un financement d’un million de dollars pour démarrer le nouveau programme de droit.« Nous l’attendions depuis longtemps et nous avons travaillé très fort pour y arriver. Aujourd’hui, nous pouvons dire Mission accomplie », se félicite Murielle Laberge. « Les étudiants et étudiants de l’Outaouais auront enfin accès à une formation universitaire en droit selon le barème des frais de scolarité du Québec! »Ce nouveau baccalauréat en droit est un symbole, alors que l’Université d’Ottawa offre un programme de droit civil à des étudiants québécois, avec des professeurs québécois, en sol ontarien, souligne dans le même communiqué, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais.