Vincent Laberge. Source: LinkedIn

Après le stage, la carrière !est depuis ce mois-ci avocat fiscaliste chez Spiegel Sohmer.Recruté en 2018, Me Laberge a occupé tour à tour les postes d’étudiant et de stagiaire avant d’être promu à son rang actuel.Dans le cadre de sa pratique, le Barreau 2022 assiste et représente ses clients devant les autorités fiscales et les tribunaux.Il conseille également ses clients sur des questions de planification fiscale liées aux réorganisations d’entreprises, aux fusions et acquisitions, à l’immobilier et à la planification successorale.Me Laberge a par le passé œuvré comme étudiant chez Rio Tinto ainsi qu’à titre d’étudiant à la Régie du bâtiment du Québec.Bachelier en droit de l’Université de Sherbrooke, il détient une maîtrise en droit fiscal de la même institution.