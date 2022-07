Me Vanessa Henri et Me Nicolas Vermeys. Source: LinkedIn et site web de l’Université de Montréal

Parmi les 12 membres de ce comité, tous issus de la société civile, le gouvernement du Québec sollicite la présence de deux juristes.Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels,, crée un comité d'experts en matière de cybersécurité et de numérique chargé de collaborer aux réflexions des professionnels du ministère.« Les premières séances du comité porteront sur les réalisations et le positionnement du Québec par rapport aux autres administrations publiques en matière de cybersécurité et de numérique, ainsi que sur les perspectives en la matière pour les prochaines années », indique le communiqué émis par le ministère.Meet Mesont sélectionnés pour faire partie de ce comité, au titre de leur expertise en cybersécurité.Me Vanessa Henri est cofondatrice du cabinet boutique Henri & Wolf, spécialisé dans les enjeux liés à la technologie, à la sécurité des données et à la gouvernance.La barreau 2018 vient de pratiquer durant trois années chez Fasken, où elle était membre du groupe en droit de la sécurité nationale.Auparavant, Me Henri exerçait au bureau montréalais de la firme Hitachi, comme directrice de la conformité et de la confidentialité des données.L’avocate est secrétaire du conseil d’administration d’OpenNorth, un organisme sans but lucratif qui oeuvre à l’amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne dans les villes intelligentes ouvertes.Me Vanessa Henri détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, une maîtrise en droit et un doctorat en philosophie de l’Université McGill.Me Nicolas Vermeys est directeur du Centre de recherche en droit public (CRDP), directeur adjoint du Laboratoire de cyberjustice et professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.Ce barreau 2004 est professeur invité aux facultés de droit de William & Mary (États-Unis) et de l’Université de Fortaleza (Brésil).Ses travaux portent sur l’intelligence artificielle, la sécurité de l’information, les développements en matière de cyberjustice, et les incidences des innovations technologiques sur le droit.Me Vermeys a publié de nombreux ouvrages portant sur les incidences des technologies de l’information sur le droit.Me Nicolas Vermeys détient un doctorat en droit et une maîtrise en droit des nouvelles technologies de l’information de l’Université de Montréal.