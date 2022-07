Calypso-Valcartier était représenté par Kevin Godin, Éric Laplante, Valérie Lachance, Anaïs Welsh et la notaire fiscaliste Florence Goulet. Sources: Sites web du cabinet Stein Monast, d’EPR Properties et du groupe Calypso-Valcartier

Village Vacances Valcartier et Calypso viennent d’être acheté par la fiducie américaine de placement immobilier EPR Properties pour la somme de 179 millions $ CA.« C'est un moment très excitant pour accueillir Village Vacances Valcartier et Calypso dans notre grande famille de parcs », a déclaré le président-directeur général de Premier Parks,Premier Parks, qui assure désormais la gestion des parcs de Valcartier et Calypso, ne prévoit « aucun changement organisationnel » et assure que l’ensemble des emplois seront préservés. Le groupe Calypso-Valcartier continuera d’être administré par son président actuel,Dans le cadre de cette transaction, le groupe Calypso-Valcartier était représenté par le cabinet Stein Monast, avec une équipe composée deet la notaire fiscalisteLe cabinet n’a pas répondu à la demande de commentaires de Droit-Inc.« Le Québec est un marché très spécial dont nous connaissons la spécificité. Nous nous engageons à honorer l'héritage de la famille Drouin, et non à changer l'essence de ce qui a été construit ici et adopté par tant de personnes dans l'Est du Canada. Nous avons une grande confiance envers les équipes de direction actuelles et envers le leadership de Sylvain Lauzon », poursuit M. Burke.Calypso est le plus grand parc aquatique du Canada avec 35 glissades d’eau, deux rivières thématiques et la plus grande piscine à vagues au pays.Le complexe touristique Village Vacances Valcartier est le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique du Nord en plus de regrouper deux parcs aquatiques.