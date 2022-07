Une utilisatrice de TikTok, nommée Audrée. Source: Tiktok

Le juge Mathieu Poliquin. Source: Facebook

Me Marie-Pier Boulet. Source: Facebook/Radio-Canada

« Les propos tenus par le juge Poliquin dans son jugement sont abjects. Dans un contexte social où on tente de faire regagner la confiance des victimes d’agressions sexuelles envers la justice et le “système”, les mots employés sont insensibles, misogynes et donnent froid dans le dos. »C’est en ces termes qu’une utilisatrice de TikTok, nommée, invite ses abonnés à porter plainte contre le juge de la Cour du Québec,Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo avait été visionnée près de 90 000 fois.Rappelons que sa décision dans le dossier de l’agresseursuscite la controverse auprès des milieux communautaires, médiatiques et politiques, au point que l'Association des avocats et avocates de la défense (AQAAD) a jugé nécessaire de soutenir publiquement le magistrat La présidente de l’AQAAD Me, reproche aux commentateurs d'occulter de « nombreux passages du jugement » qui, selon elle, « dénoncent le comportement de l'accusé et (insistent sur) l'importance de dénoncer une agression sexuelle ».De son côté, Audrée affirme avoir porté plainte au Conseil de magistrature du Québec, enjoignant ses quelque 12 000 abonnés à imiter son geste. Le Conseil n’a pas été en mesure de confirmer à Droit-Inc si d’autres plaintes avaient été reçues, la porte-paroleétant indisponible.Source : au.dree / TikTokIl n’avait pas été possible de contacter Audrée au moment d’écrire ces lignes.Cette réaction est du même acabit que plusieurs autres émises en ligne ces derniers jours. L’ancien employeur de Simon Houle, le Groupe Canimex, a reçu une quinzaine d’évaluations négatives sur Google, et une vingtaine d’autres sur Facebook.Toujours sur TikTok, la vice-présidente de l’Association des jeunes juristes du Québec et étudiante en droit, Soraya Blouin , évoque quant à elle une décision susceptible de décourager « énormément » les victimes de violences sexuelles, déplorant le jugement qui justifie de « façon inquiétante » des actes graves. Elle compte près de 3000 abonnés, et ses vidéos génèrent des dizaines de milliers de visionnements.Source : sorayablouin / TikTokRappelons que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de porter en appel la décision du juge Poliquin.