Marc Tremblay et Robert Dorion. Source: Site web de Gowling WLG

Jean Tessier et Howard Levine. Source: Site web de Blakes

Kim Thomassin. Source: Site web de la CDPQ

Le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont acquis 65 % des actifs de Bonduelle Americas Long Life (BALL), filiale du géant français Bonduelle. La valeur de l'entreprise BALL est estimée à 850 M CA$ (environ 625 M€).BALL, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 943 M CA$ en 2020-2021, se spécialise dans la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé. Elle distribue ses produits au Canada et aux États-Unis pour le commerce de détail et la restauration, avec des marques comme Arctic Gardens et Del Monte.Avec cette transaction, Bonduelle espère « poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif ».L’entreprise française était représentée par le cabinet Gowling WLG, avec une équipe dirigée paretet composée, entre autres, deet(droit des sociétés/F&A),et(droit bancaire),(droit fiscal),et(droit de l'environnement),(droit de la concurrence),(droit immobilier) et(PI).Le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt étaient quant à eux représentés par le cabinet Blakes, avec une équipe composée de(avocats responsables),(avocat responsable - debt financing),(avocate responsable - structural issues);(fiscalité);(environnement);(Concurrence);(Régimes de retraite);(Immobilier commercial);(services financiers);(Securities/F&A);(Corporate/F&A);(PI/TI);(travail et emploi);(Food Regulatory);(Vie privée);(PI);(Anti-Bribery)., a commenté la transaction au journal Les affaires à titre de première vice-présidente et cheffe à la CDPQ, étant d’avis que l’ « ambitieux plan d’affaires » promet d’excellentes perspectives de croissance pour BALL.« L'acquisition de BALL représente un moment marquant pour l'industrie. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de contribuer à la croissance de l'une des plus importantes entreprises nord-américaines du secteur de l'agroalimentaire. Notre expertise dans le milieu nous permettra d'accompagner BALL dans son plan d'expansion, tout en conservant un siège social crucial ici », a affirmé, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.