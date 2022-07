Source: LinkedIn

Le Tribunal école de BCF Avocats d’affaires était récemment de retour avec sa quatrième édition !Cette activité vise à familiariser les étudiants et stagiaires du cabinet à un cas de litige, en plus de leur permettre de reproduire l’expérience d’un tribunal.Les 12 participants, répartis en quatre équipes, ont débattu d’un cas fictif, mais véridique, devant un juge invité, Me. Les étudiants et stagiaires qui ont participé à cet événement sontetet, de BCF Avocats d’affaires, ont supervisé la préparation et donné les formations préalables tandis qu’etont exercé la fonction de coach.Source : BCF Avocats d’affaires / LinkedIn.Le cabinet Bissonnette Giroux, situé à Saint-Jérôme, a souligné ces deux dernières semaines la réussite d’pour sa réussite de ses examens du Barreau. La future avocate est maintenant membre de l’équipe du cabinet en tant que stagiaire en droit familial.Source : Bissonnette Giroux, cabinet d’avocats / LinkedIn, avocat chez BLG, a été nommé Membre de l’Ordre du Canada, l’une des plus hautes distinctions honorifiques civiles au pays.Me Pratte, Barreau 2002, a plaidé devant la Cour suprême du Canada, les cours supérieures et d’appel de l’Ontario et du Québec, ainsi que devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.Cain Lamarre a inauguré jeudi dernier ses nouveaux locaux à Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le cabinet est maintenant situé au centre-ville de la Municipalité, dans l’édifice J.-Léo Duguay.« Le cabinet y a vu une opportunité de poursuivre la vocation juridique de l’édifice qui était auparavant le Palais de justice de la MRC de Lac-Saint-Jean Est. L’aménagement de ce nouveau bureau traduit la vision de Cain Lamarre d’offrir à sa clientèle et à ses employés un environnement agréable et adapté à leurs besoins, en plus de participer à une page de l’histoire de ce lieu unique », a déclaré le cabinet dans un communiqué selon Le Quotidien.Source : Cain Lamarre / LinkedInLangloisLe cabinet Langlois soulignait récemment la nomination de l’une de ses avocates, Catherine Biron, au Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal.De concert avec les 13 Comités d'investissement communautaire au pays, la Fondation TELUS pour un futur meilleur finance des organismes caritatifs qui offrent à des jeunes des programmes axés sur la santé et l'éducation.Source : Langlois Avocats / LinkedInL’avocat, qui gère sa propre étude légale, s’est rendu le 6 juillet dernier au Petit Cuba afin d’en apprendre davantage sur les pratiques d’entreprises montréalaises.Me Brunet, Barreau 1992, était présent avec ses collèguesetPatrice Brunet se spécialise en immigration d’affaires, notamment pour l’obtention de visas et de permis de travail, pour l’embauche de travailleurs spécialisés à l’étranger ou pour traiter des demandes de citoyenneté et de résidence permanente.Il pratique également le droit du sport depuis 1995. Il est arbitre neutre pour le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) et pour le Tribunal arbitral du sport (TAS).Source : Patrice Brunet Avocats / LinkedIn