Il n’a pas été facile de joindre l’avocat. En vacances en Europe, le Barreau 1987 nous a finalement rappelé de Boston, où il s’apprêtait à participer à un tournoi de tennis avec son fils.Un repos bien mérité ? Sans doute. Le cabinet qu’il dirige, Sylvestre Avocats Notaires, accueillait plus tôt cette année Jarry Gauthier Avocats dans ses rangs.Pour Me Sylvestre, la famille s'agrandit… littéralement : il dirige le cabinet familial, fondé par son grand-père, et qui compte aujourd’hui des bureaux à Saint-Hyacinthe, Brossard et Sorel. Quatre générations de Sylvestre s’y côtoient, à commencer par son père et son frère,etSon fils étudie lui-même en droit à l’Université de Montréal.« Nous essayons de créer un sentiment familial et de maintenir une proximité très grande entre les employés », ajoute Me Sylvestre qui donne en exemple les activités sociales et fêtes d’anniversaire organisées par la direction.C’est l’avocatqui a approché l’équipe de Sylvestre Avocats Notaires. Le Barreau 1994, après avoir dirigé sa propre étude légale pendant 27 ans, désirait s’associer à plus grand pour surmonter les défis de petits cabinets, comme les enjeux de recrutement et de rétention de personnel.« Je suis allé déjeuner un matin avec Mark Jarry, qui désirait me présenter une liste des cabinets auxquels il voulait se joindre. Lorsqu’il m’a montré la liste, il n’y avait qu’un seul nom : le nôtre », raconte Me Sylvestre.Avec un directeur général, une directrice des ressources humaines et une équipe de comptabilité, Me Jarry voit dans Sylvestre Avocats Notaires le véhicule approprié pour accueillir son équipe. C’est ce qu’explique à Droit-Inc celui qui admet avoir fait affaire avec Me Sylvestre par le passé, notamment sur des dossiers nécessitant une « expertise pointue » ou des situations où son équipe et lui étaient en conflit d’intérêts.« Nous sommes deux entreprises familiales, proches de nos clients et de nos employés. Certains sont avec nous depuis le tout début, explique Mark Jarry. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et de complexification des dossiers, nous jugions avantageux de nous joindre à eux. »Me Sylvestre Jr ne croit cependant pas que l’arrivée de Jarry Gauthier Avocats changera quelque chose à leur pratique. Après tout, souligne-t-il, la clientèle des deux cabinets se ressemblent, comptant des PME et des institutions régionales.« Nous allons continuer de répondre aux principaux besoins des entreprises en région. Nous sommes dans une région très forte en exportation, ce qui nous permet d’agir en transactions transfrontalières et de participer à des fusions et acquisitions. »Le Barreau 1987 ajoute qu’il perçoit de belles occasions de développement d’affaires, puisque Jarry Gauthier Avocats, situé à McMasterville, est perçu comme stratégique et susceptible d’apporter de nouveaux clients et talents à l’équipe.« En janvier, nous avons doublé notre superficie à Brossard. Jarry Gauthier se situe entre les deux (Brossard et Saint-Hyacinthe, NDLR) avec un bureau à McMasterville. Ils sont très présents dans le territoire de Beloeil et de Saint-Hilaire, ce qui nous permet de desservir l’ensemble de la Rive-Sud. »Sylvestre Avocats Notaires est établi à Saint-Hyacinthe depuis 1929 ainsi qu’à Brossard depuis 2013. Le cabinet regroupe une trentaine de juristes.Fondé en 1994, le cabinet Jarry Gauthier se spécialisait en droit des affaires et corporatif, en droit familial, en droit civil, en droit commercial et en droit de la construction.