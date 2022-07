Me Gabriel Ouellette. Source: LinkedIn

Le Barreau de Montréal et le Jeune Barreau de Montréal (JBM) se joindront aux milliers de marcheurs qui participeront au défilé de la Fierté pour célébrer les communautés LGBTQ2+, le 7 août prochain.« Le 7 août prochain, venez marcher avec la Bâtonnière, des membres du comité LGBTQ2+ et des employés des deux organisations! Vos collègues, conjoints et enfants sont également les bienvenus », résume sur LinkedIn l’avocatPrécisons que Me Ouellette est responsable de l'inscription et de la coordination de la délégation du Barreau de Montréal et du Jeune Barreau de Montréal au défilé de Fierté Montréal, à travers le comité conjoint Communauté LGBTQ2+ des deux associations.Le Barreau 2018 invite d’ailleurs ses confrères et consœurs à remplir un formulaire pour connaître les détails de l’événement, dont le lieu de rassemblement.Source : Gabriel Ouellette / LinkedInGabriel Ouellette œuvre depuis bientôt quatre ans comme avocat au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal.