Source: Shutterstock

Et attention, on ne parle que du montant du chèque de paie, et non de rémunération globale.Ainsi, les avocats d’entreprises occupant un poste de direction dans les sociétés de partout dans le monde ont vu leur salaire bondir de 15 % en moyenne depuis 2020, rapporte l’agence Reuters. C’est ce que révèle un sondage mené par le cabinet de recrutement juridique Major, Lindsey & Africa.La rémunération moyenne des directeurs des affaires juridiques et des avocats généraux est ainsi passé de 503 000 dollars en 2020 à quelque 578 000 dollars en 2022.La lutte que se livrent les entreprises pour retenir les talents juridiques internes sur un marché concurrentiel serait responsable de cette hausse.Les montants n'incluent pas les options sur actions et autres avantages sociaux, qui peuvent représenter une part importante de la rémunération des avocats seniorsL'enquête a été menée auprès de 3 300 avocats d’entreprise dans 46 pays.Outre les juristes d'entreprise de haut niveau, le salaire moyen a également augmenté depuis 2020 pour presque tous les autres postes, y compris le responsable de la conformité et d'autres rôles de direction juridique. Et ce, partout dans le monde.Toujours selon l’étude citée par Reuters, aux États-Unis, les primes peuvent désormais représenter 40 à 50 % de la rémunération totale d'un directeur juridique, s'alignant ainsi sur la rémunération des autres membres de la direction, dont les primes sont liées aux performances financières de l'entreprise.Alors que la rémunération augmente dans l'ensemble, un écart de rémunération entre les sexes persiste pour les juristes d'entreprise de haut niveau, y compris des différences notables dans les primes, selon l'enquête.Ainsi, les salaires de base des conseillers généraux masculins sont globalement supérieurs de 6 % à ceux des femmes.En 2022, les primes des directeurs juridiques masculins sont 43 % plus élevées que celles des femmes occupant cette fonction, selon le rapport.Selon le rapport, l'écart de rémunération entre les sexes dans les services juridiques aux États-Unis et dans le monde est le plus important pour les postes les plus élevés du service.Plus tôt cette année, Droit-Inc rapportait les conclusions d’une étude de Thomson Reuters évoquant le danger que pose la guerre salariale pour les entreprises.L’industrie américaine peine à garder ses troupes juridiques, en plus de voir ses dépenses exploser et sa productivité diminuer, observe Thomson Reuters.Comment s’attaque-t-elle à ces problèmes? En réponse à la concurrence féroce pour les talents, les entreprises dépensent des sommes énormes et mettent leurs bénéfices en danger pour des rendements somme toute très modestes.C’est qu’ augmenter les salaires peut très bien produire une diminution du travail. C’est le risque que la hausse des salaires dans les cabinets peut provoquer, analysait Thomson Reuters.Aussi, la hausse des salaires augmente drastiquement les coûts, composés entre 50 et 75 % des salaires.